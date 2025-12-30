Crisis en la Mancomunidad de la Sierra Morena tras la dimisión de toda su directiva

La dimisión en bloque del presidente, la vicepresidenta y el segundo vicepresidente de la Mancomunidad de la Sierra Morena ha generado una grave crisis institucional que pone en riesgo la continuidad de un servicio esencial como la recogida de basuras. Así lo denunció este martes Andrés Barrera, alcalde de Las Navas de la Concepción y portavoz del grupo socialista en la Mancomunidad, durante una rueda de prensa celebrada tras el último pleno de la entidad.

Barrera compareció acompañado por representantes municipales socialistas de Guadalcanal, El Pedroso, Constantina y Cazalla de la Sierra, y confirmó que ha asumido la presidencia en funciones de manera transitoria hasta la convocatoria de un nuevo pleno para la elección de una nueva directiva. Según explicó, se trata de una situación "excepcional" que calificó de "insostenible" tras "dos años de gestión desastrosa".

El portavoz socialista recordó las "especiales dificultades" que presenta la comarca para la prestación del servicio de recogida de residuos: diez municipios muy dispersos, malas comunicaciones por carretera, una población de apenas 24.000 habitantes y la pertenencia al Parque Natural de la Sierra Morena. "Estas circunstancias siempre han sido conocidas y han condicionado históricamente la gestión del servicio, pero no son nuevas", subrayó.

En este sentido, Barrera señaló que la directiva dimisionaria accedió al gobierno de la Mancomunidad asegurando que los problemas existentes "eran consecuencia de la mala gestión anterior" y "prometiendo sanear las cuentas". Sin embargo, denunció que durante su mandato se produjeron "gastos sin control" en alquiler de camiones, combustible, reparaciones y contenedores en mal estado, lo que habría provocado importantes pérdidas económicas y llevado a la entidad a una situación crítica.

En relación con la subida de la tasa de basura, el alcalde negó que esta tenga su origen en la ley estatal aprobada en 2022, como defendió la directiva saliente. "La ley ya estaba en vigor y la última subida se produjo en 2024. Si el problema fuera la ley, ya se habría resuelto entonces", afirmó, atribuyendo el incremento exclusivamente a la mala gestión económica. Barrera recordó además que se han producido dos subidas en apenas dos años, lo que ha generado una fuerte indignación vecinal y movilizaciones en varios municipios.

El portavoz socialista rechazó que estas protestas respondan a una "guerra política" y aseguró que son consecuencia directa del malestar ciudadano. "La gente se manifiesta porque se le pide que pague más por un servicio mal gestionado", recalcó.

Barrera fue especialmente crítico con la dimisión de la directiva, a la que calificó de "irresponsable" por producirse, según dijo, "cuando salen a la luz los resultados de su mala gestión". "Si de verdad te preocupan tus vecinos, no dimites y los dejas tirados; te quedas y buscas soluciones", afirmó, reclamando "altura de miras" y "unidad" para evitar que los sobrecostes derivados de las características de la comarca recaigan únicamente en los vecinos.

Asimismo, denunció la "falta de transparencia" en las cuentas de la Mancomunidad y aseguró que los datos ofrecidos por el presidente dimisionario "no coinciden" con los utilizados para justificar la subida de la tasa. Según indicó, pese a haber solicitado en reiteradas ocasiones la documentación relativa a las liquidaciones económicas, esta no ha sido facilitada.

Durante la rueda de prensa, Barrera defendió que la ley permite la colaboración de otras administraciones y apostó por explorar vías de financiación a través de la Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía. "Ser parque natural no puede convertirse en un agravio para quienes vivimos aquí. Si ese factor encarece el servicio, las administraciones competentes tienen que implicarse", sostuvo.

El alcalde descartó, además, la integración de la Sierra Morena en la Mancomunidad de la Vega, al considerar que supondría "perder identidad y capacidad de defensa del territorio". "La Mancomunidad debe servir para hacer comarca, defender nuestros intereses y reforzar servicios, no para disolvernos", afirmó.

Barrera reconoció que la comarca atraviesa una división política "clara", pero insistió en que aún hay margen para el acuerdo. Para finalizar, el PSOE tendió la mano al resto de fuerzas políticas para trabajar conjuntamente "con claridad y transparencia", poniendo por delante los intereses de los vecinos y vecinas de la Sierra Morena. "Es el momento de pensar en la ciudadanía y buscar soluciones reales para que la Mancomunidad no se quede sin rumbo", concluyó.