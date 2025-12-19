Desarticulados cinco puntos de cultivo de marihuana en El Rubio con cerca de 4.000 plantas intervenidas

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera han desmantelado cinco plantaciones de marihuana en El Rubio, con un saldo de seis detenidos acusados de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. Las intervenciones, llevadas a cabo en noviembre de 2024, permitieron incautar un total de 3.846 plantas en diferentes fases de crecimiento.

Según el comunicado del Instituto Armado, las investigaciones se iniciaron tras denuncias vecinales que alertaban del intenso olor procedente de varios inmuebles de la localidad sevillana. Los avisos ciudadanos resultaron determinantes para que los agentes centraran sus pesquisas en estos puntos concretos y solicitaran las autorizaciones judiciales pertinentes.

El primer dispositivo policial se ejecutó el 6 de noviembre de 2024, cuando los agentes practicaron un registro en una nave industrial de El Rubio. En el interior del inmueble localizaron 146 plantas de cannabis en distintas etapas de desarrollo, lo que motivó la detención del responsable de la plantación. Los investigadores comprobaron además la existencia de una conexión fraudulenta a la red eléctrica.

La actuación de mayor envergadura tuvo lugar el 26 de noviembre de 2024, cuando se realizaron cuatro registros domiciliarios simultáneos en la misma localidad. En esta ocasión, las fuerzas de seguridad intervinieron 3.700 plantas de marihuana en diferentes estados de floración y procedieron a la detención de cinco individuos vinculados directamente con la explotación de estos cultivos ilegales.

En ambas operaciones, los agentes constataron la existencia de conexiones fraudulentas al suministro eléctrico, una práctica habitual en este tipo de plantaciones debido al elevado consumo energético que requieren los sistemas de iluminación y climatización. Por este motivo, a los seis detenidos se les imputan tanto delitos de tráfico de drogas como de defraudación de fluido eléctrico.

Los dispositivos han sido ejecutados de manera coordinada por la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Sevilla y la Unidad Territorial de la Policía Judicial de la Compañía de la Guardia Civil de Osuna. Todos los detenidos, vecinos de El Rubio, junto con los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.