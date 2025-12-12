El desbloqueo del superávit de las entidades locales permitirá invertir 176,21 millones de euros en la provincia

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, mantuvo el pasado martes una reunión con el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, con motivo de la aprobación del Real Decreto-Ley que permitirá a las entidades locales utilizar 176,21 millones de euros correspondientes al superávit de 2024 para inversiones financieramente sostenibles de la provincia de Sevilla.

La medida impulsada desde el Gobierno de España supone “una oportunidad de inversión en los municipios”, según afirmó el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, tras el encuentro con Fernández, quien agradeció al Gobierno de España “la sensibilidad demostrada con las necesidades de los municipios sevillanos” y reconoció “el paso valiente y responsable que supone desbloquear estos recursos”.

Para el presidente de la Diputación, “esta decisión ofrece una oportunidad real para avanzar en sostenibilidad, modernización y calidad de los servicios públicos, permitiendo a los ayuntamientos actuar donde más falta hace: en infraestructuras básicas, eficiencia energética y mejora del bienestar de nuestros vecinos y vecinas. El Gobierno ha entendido que el superávit no puede permanecer inmovilizado mientras los municipios afrontan desafíos urgentes. Con esta medida, se refuerza la autonomía local, se impulsa la transición ecológica y se atienden prioridades largamente demandadas desde la Diputación. Es, en definitiva, un ejemplo claro de política útil y de compromiso con el municipalismo y el progreso de la provincia”.

El Real Decreto-Ley permite desbloquear a las entidades locales el superávit para invertirlo en proyectos que refuercen servicios esenciales y promuevan la sostenibilidad. El objetivo es que los ayuntamientos dispongan de recursos para actuaciones que generen ahorro futuro, reduzcan costes y contribuyan a la lucha contra el cambio climático, todo ello sin que compute en la regla de gasto.

Estas inversiones podrán aplicarse en ámbitos que afectan directamente al bienestar ciudadano y al desarrollo económico, como la mejora de redes de agua y saneamiento, la modernización del alumbrado público, la gestión eficiente de residuos, la rehabilitación de viviendas, el refuerzo de infraestructuras educativas y sociales, el transporte sostenible y la digitalización de servicios. También se contemplan actuaciones que impulsen la eficiencia energética y la implantación de energías renovables, como la instalación de placas solares, así como proyectos que favorezcan la sociedad de la información y la innovación tecnológica.

El subdelegado destacó que se trata de proyectos que no solo modernizan los servicios públicos, sino que también dinamizan la economía local y crean empleo. “Cada euro invertido en sostenibilidad revierte en bienestar y progreso para nuestros vecinos”, señaló Toscano.

El Real Decreto-ley establece además que, si un proyecto no concluye antes del 31 de diciembre de 2026, la parte restante podrá ejecutarse en el ejercicio siguiente, siempre que se financie con el remanente y dentro del límite del superávit. Las actuaciones deberán iniciarse, en todo caso, antes de finalizar 2026, garantizando que los beneficios lleguen cuanto antes.

Javier Fernández reivindica el potencial económico y social de la madurez

El presidente de la Diputación conversa con Yolanda de la Fuente, Pedro Piqueras y Rosa María Calaf, durante el encuentro.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, participó la semana pasada en el foro ‘8.000 días. Todo por hacer’, organizado por la Cadena SER, para reflexionar sobre la vida a partir de los 60 años, una etapa que plantea retos sociales y sanitarios, pero también oportunidades de innovación.

En su conversación con la catedrática Yolanda de la Fuente Fernández defendió que la madurez debe entenderse como un tiempo pleno y activo. Señaló que la sociedad aún no ha desarrollado una verdadera cultura de la madurez, pese a que quienes viven esta etapa cuentan con capacidades, experiencia y talento que deben seguir incorporados a la vida comunitaria.

El presidente destacó que muchas personas mayores continúan formándose y usando nuevas tecnologías, y reivindicó la necesidad de combatir el edadismo y apoyar su actualización. También subrayó el compromiso que deben asumir las instituciones para ofrecer respuestas adecuadas conforme avanzan las necesidades de cuidado, garantizando ciudades donde se pueda envejecer con autonomía.

Según afirmó, los ayuntamientos cada vez diseñan programas más orientados al envejecimiento activo, muy distintos a los antiguos hogares del jubilado. Añadió que este “salario emocional” es tan importante como el económico.

Fernández puso en valor el potencial de la economía plateada, un ámbito lleno de oportunidades en territorios como Sevilla, donde más de 400.000 personas superan los 60 años. Recordó que en Europa este segmento mueve 5,7 billones de euros y que en España podría superar el 25% del PIB en 2025. A partir de ello, señaló posibilidades para la provincia: circuitos culturales adaptados, nuevos servicios de bienestar, residencias colaborativas, turismo especializado o mejoras en accesibilidad y tecnología de la vivienda. También recalcó la importancia de lo público para atender a quienes necesitan apoyos específicos.

El foro continuó con intervenciones de Pedro Piqueras, Rosa María Calaf y Fernando Fabiani, que aportaron miradas complementarias sobre comunicación, perfiles sénior y salud.