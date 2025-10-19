Detenido un hombre armado con un cuchillo de 36 centímetros durante la Romería de Valme

La Policía Local ha detenido a un varón de 48 años en la calle Asencio y Toledo, en pleno paso de la Romería de Valme, tras protagonizar un altercado que generó alarma entre los asistentes.

Según han informado fuentes de Emergencias Sevilla, varias personas solicitaron la intervención policial ante la presencia de un hombre muy nervioso que estaba causando disturbios. Tras estos avisos, el individuo subió a su domicilio y descendió portando un cuchillo de 36 cm, de los cuales 21 cm correspondían a la hoja.

Cuchillo que portaba en detenido / Emergencias Sevilla

Al intentar intervenir, el detenido atacó a los agentes, quienes tuvieron que reducirle para proceder a su detención. Como consecuencia de la intervención, tres policías resultaron lesionados.

El detenido se encuentra actualmente en dependencias policiales, a la espera de ser puesto a disposición de la Autoridad Judicial.