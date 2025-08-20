Diez detenidos en Lora del Río pertenecientes a un clan familiar dedicado al tráfico de drogas

La Guardia Civil ha detenido a diez personas en la localidad sevillana de Lora del Río en el marco de la operación VR46, con la que se ha desmantelado un punto de venta de drogas gestionado por un clan familiar. Tras nueve meses de investigación, los agentes realizaron varios registros domiciliarios y desarticularon una red que distribuía estupefacientes tanto en el propio punto de venta como mediante el método conocido como telecoca.

Según ha informado el Instituto Armado, esta operación se enmarca en las actuaciones de refuerzo contra el menudeo de drogas en la provincia de Sevilla durante la época estival. El grupo utilizaba un sistema basado en concertar previamente un lugar con los consumidores para realizar la transacción “con la mayor celeridad posible”.

Además, el punto de venta también era usado como fumadero de heroína, lo que provocaba un “gran trasiego de drogodependientes, creando alarma social en la zona”, tal y como señalaron los agentes. En los registros se incautó droga dosificada —en su mayoría heroína— preparada para la venta, junto con útiles para su manipulación, varios teléfonos móviles y dinero en efectivo.

Dispositivo policial

En el operativo intervinieron unidades del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic), el Servicio Cinológico, patrullas de seguridad ciudadana y otros efectivos de la cuarta compañía de la Guardia Civil de Cazalla de la Sierra.

Actuación en El Cuervo

Por otro lado, la Guardia Civil actuó en El Cuervo, donde agentes del puesto de Lebrija establecieron diversos puntos de verificación. En uno de ellos interceptaron a un individuo que transportaba dosis de cocaína preparadas para la venta. En el momento de la intervención, el sospechoso portaba además cerca de 1.000 euros en billetes fraccionados.