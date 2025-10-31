Éxito de inscripcionesen el XLIII Cross Internacional de Itálica

Aunque el plazo de inscripción finaliza hoy a la 12:00, el XLIII Cross Internacional de Itálica ya agotó las plazas disponibles en dos de las carreras que forman parte de su programa: la de Pitufos y el Cross Largo Mixto Nocturno, ambas completas desde hace ya unos días.

Este evento de campo a través que organiza la Diputación de Sevilla en el circuito del Conjunto Arqueológico de Itálica, en Santiponce, lleva inscritos 786 participantes, en el Cross Corto masculino; 447, en el Cross Corto femenino; 32 equipos, en Cross de relevos; 406 participantes, en la SUB10; 405, en la SUB12; 287, en la SUB14; 241, en la SUB16; 110, en la SUB18; 57, en la SUB20 y 22 en la Internacional. Recordar que el XLIII Internacional de Itálica se disputará los días 8 y 9 de noviembre, en dos jornadas en las que se incluye la celebración del Campeonato de Andalucía de Campo a Través por Clubes y que en esta edición se producirán dos novedades de interés. La primera es ese primer Cross Popular Largo Mixto Nocturno, previsto para el sábado 8 de noviembre a las 18:30 horas. La segunda, es que habrá un nuevo trazado del circuito con motivo de la reubicación de la meta, que aportará mayor cercanía del público.

Además, el Cross de Itálica cuenta con una serie de actividades anexas a la competición, que comenzarán el 7 de noviembre con las XII Jornadas Técnicas, que se celebrarán de 9 a 14:00 horas en la Universidad CEU San Pablo de Bormujos. Ese mismo día tendrá lugar el acto de presentación del Cross. Por último, la Feria de la Carrera estará emplazada en el Hotel Silken Al Andaluz, hotel oficial del evento, durante los días 7 y 8 de noviembre.

XII Jornadas Técnicas: inscripción hasta el 5 de noviembre

Continúa abierto el plazo de inscripción, en este caso hasta el 5 de noviembre, para la participación en la XII Jornadas Técnicas de Itálica, que organiza la Diputación en colaboración con la Universidad CEU Fernando III. El objetivo es dar a conocer la importancia del Cross de Itálica como oportunidad para el desarrollo deportivo y económico de la provincia. Se trata también de facilitar el contacto entre estudiantes, atletas, entrenadores/as, técnicos/as de clubes, aficionados/as y profesionales de nivel en materias como antidopaje, psicología, comunicación, etc. En esta edición, las Jornadas, de las que se proporciona certificación de asistencia a las personas que se inscriban a través de la web: : www.crossinternacionaldeitalica.es y asistan al menos a tres de las cuatro ponencias, cuentan con un panel con los siguientes ponentes: Elena García, licenciada en Bioquímica (UCM) y Doctora en Ciencias del Deporte (UAM); Pablo del Río, psicólogo del deporte y sanitario especialista en programas de entrenamiento psicológico desde 1980 con deportistas de alto nivel (DAN); Marta Serrano, Atleta internacional especialista en carreras de fondo y obstáculos, y Ainhoa Serrano Azpiazu, redactora y Community Manager de la RFEA.

Éxito de las novedades editoriales de la Diputación en la Feria del Libro de Sevilla

La Diputación está presente también este año en la Feria del Libro de Sevilla, evento cultural y literario que se está celebrando hasta el próximo 2 de noviembre en los Jardines de Murillo, donde el Servicio de Archivo y Publicaciones del Área de Cultura y Ciudadanía está ubicado en el stand número 1 (acceso por la C/ San Fernando), con atención al público en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

“La colaboración con esta cita editorial es obligada en nuestra programación cultural”, explica el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández. “Una participación que, además, nos proporciona muchas satisfacciones, ya que nos da la oportunidad de comprobar el interés y el apoyo del público lector sevillano”.

El Servicio de Archivo y Publicaciones del Área de Cultura ha llevado a la Feria del Libro de Sevilla 2025 dieciocho novedades, además de todo su catálogo editorial. Entre estas novedades destacan las dos obras ganadoras del Premio de Poesía Generación del 27 y del Premio de Poesía Joven Generación del 27, que convoca el Ateneo de Sevilla y en el que la Institución presta su colaboración.

Se trata de ‘La rosa cúbica’, de Jose A. Ramírez Lozano y ‘Plano de una ciudad’, de Víctor Ruiz Polanco.

