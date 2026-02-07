DIRECTO
Últimas noticias e incidencias del paso de la borrasca 'Marta' por Sevilla
Lora del Río, ante la crecida del Guadalquivir: así la contiene el muro de defensa
Lora del Río, ante la crecida del Guadalquivir: así la contiene el muro de defensa / José Ángel García

Las fotos de Lora del Río, ante la crecida del Guadalquivir

Lora del Río está con el agua al cuello: "El muro de defensa es el héroe del pueblo"

Hay 180 personas desalojadas en la provincia de Sevilla por la crecida de los ríos

Lora del Río, ante la crecida del Guadalquivir: así lo contiene el muro de defensa
1/21
2/21
3/21
4/21
5/21
6/21
7/21
8/21
9/21
10/21
11/21
12/21
13/21
14/21
15/21
16/21
17/21
18/21
19/21
20/21
21/21

