El funeral de las víctimas del incendio de Guillena será este lunes por la tarde

El funeral de las cuatro víctimas mortales del incendio de Guillena tendrá lugar este lunes a las siete de la tarde en el pabellón municipal de deportes Christian Hernández. Los cuerpos de la familia Rendón Hidalgo serán trasladados a lo largo de la jornada hasta dicho pabellón, al que llegarán una vez que se practiquen las autopsias en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla. Una vez que lleguen al polideportivo, se instalará en él la capilla ardiente. Una vez terminada la misa, los féretros serán llevados al cementerio de Guillena, donde recibirán sepultura.

Los familiares se encuentran desde ayer en el tanatorio de Guillena, para recibir el pésame y el calor de los vecinos del pueblo. Desde las diez de la mañana, el pabellón municipal será la sede del duelo, siguiendo el expreso deseo de la familia. Según indicaron fuentes municipales, se espera que los cuerpos lleguen a partir de la una o una y media de la tarde.

Fuentes del Ayuntamiento de Guillena apuntaron que, desde el área de Bienestar Social del Consistorio, se ha habilitado un teléfono para familiares y vecinos que requieran de apoyo psicológico "en estos momentos tan duros para los que difícilmente estamos preparados". El número de teléfono para concertar el servicio es el 666435166.

El incendio se declaró sobre las ocho de la mañana de este domingo en una vivienda de la calle Fernando Martín, en el barrio de la Vega. Las primeras hipótesis apuntan a que el fuego pudo originarse en un patinete eléctrico que se estaba cargando en la casa. Cuando llegaron los Bomberos, el incendio estaba muy desarrollado y las llamas salían ya por las ventanas de la casa. Había también mucho humo. Antes, los vecinos intentaron entrar en la casa sin éxito, ya que la vivienda estaba protegida con una puerta de seguridad. En las ventanas había rejas, algunas de ellas con llaves, pero los moradores no pudieron abrirlas, bien porque no las encontraran en esos momentos de angustia o bien porque el metal se dobla con el calor y no sirvieran.

Los bomberos encontraron los cadáveres del matrimonio formado por José Antonio Rendón, de 47 años, y Antonia Hidalgo, de 52, en la primera planta de la vivienda. En la inferior estaban los de sus hijos, José Antonio, de 20, y Adrián, de 16. El sucesos ha provocado una profunda conmoción en Guillena, donde la familia Rendón Hidalgo era muy conocida. Han trabajado toda la vida como fruteros y no sólo abastecían al pueblo sino también a otras localidades cercanas.

El Ayuntamiento de Guillena decretó tres días de luto y suspendió todos los actos oficiales desde las tres de la tarde de ayer hasta la misma hora del miércoles. Este incendio es el segundo más grave de lo que va de año en España, después del de Valencia. En la provincia de Sevilla es uno de los que más víctimas ha dejado en los últimos años, sólo superado por los siete fallecidos en una residencia de ancianos de Nervión, en el año 2010, y los seis de una familia de Écija en 2008.