Guía de las Cabalgatas de Reyes Magos de la provincia de Sevilla: recorridos y horarios

La mayoría de municipios de Sevilla han adelantado la salida de la Cabalgata de los Reyes Magos a este sábado 4 de enero debido a la previsión de precipitaciones del domingo. Estos son los horarios y recorridos de las cabalgatas que recorrerán la provincia de Sevilla en la tarde del sábado.

Alcalá de Guadaíra

Salida (17.00 horas): c/ Escultor Duque Cornejo, Avda. Escultora la Roldana, c/ Alcalá Zamora, c/ Sagasta, Avda. 28 de Febrero, c/ Pepe Corzo, c/ Antón de Medellín, c/ Alonso Gascón, Avda. Princesa Sofía, c/Rafael Alberti, c/Esperanza Macarena, c/ Escultor Ruiz Gijón, c/ Malasmañanas, c/ Garci Pérez de Vargas, c/ Fernando Arias de Saavedra, c/ Joaquín Hazañas, c/ General Prim, c/ Pepe Luces, Plaza de la Almazara, c/ San Sebastián, c/ Cristo del Amor, c/ Gutiérrez de Alba, c/ Pérez Galdós, Plaza Paraíso, c/ La Plata, Plaza Cervantes, c/ Alcalá y Orti, c/ Herreros, c/ Ntra. Sra. del Águila, La Plazuela, c/ Mairena, Rotonda de Beca, Avenida 28 de Febrero, Avenida Salud Gutiérrez, c/ Zuloaga, c/ Escultor Duque Cornejo (entrada 21.00 horas).

Dos Hermanas

A las 16:30 horas comenzará la salida desde la Avenida de Andalucía, para continuar por calles como Fornet Domínguez, Cristo de la Vera-Cruz, Brasil, Marbella y Real de Utrera.

Además, el cortejo real pasará por Santa Ana, Plaza de la Constitución, Santa María Magdalena y Avenida Cristóbal Colón, antes de recorrer la Avenida de los Pirralos y las Avenidas de Reyes Católicos y Manuel de Falla. La entrada de la Estrella de la Ilusión está prevista alrededor de las 21:30 horas.

Montequinto

La salida será a las 18:00 horas desde el almacen municipal y la entrada a las 21:00 horas.

Tras la salida, seguirá el siguiente recorrido: Colegio Calasancio Hispalense, Avenida Madre Paula Montalt, Avenida de Montequinto, San José de Calasanz, Avenida de Los Pinos hasta Avenida de Europa, Calle Venecia y Avenida Madre Paula Montalt, donde harán una parada en la parroquia de Ntra. Sra. de Los Ángeles para que los Reyes Magos puedan adorar al Niño Jesús. Proseguirá por la Avenida de Montequinto y San José de Calasanz hasta la nave municipal.

Castilleja de la Cuesta

El recorrido de la Cabalgata de Castilleja será el siguiente: salida a las 16:00 horas desde el Estadio Joaquín Rodríguez Morilla, Avenida de la Unidad, Avenida de la Aviación, Avenida de la Marina, Avenida de Bormujos, Avenida de Juan Carlos I, Avenida de Andalucía, Avenida de la Diputación, Avenida de los Derechos Humanos, Cañada de los Negreros, Calle Doctor Fleming, Puente del Faro, C/ Diego de los Reyes, Calle Real, C/Hernán Cortes, Plaza de Santiago, Calle Convento, Calle Real, Camino del Agua, Avenida Antonio Mairena. La llegada será a las 21:00 finalizando en el Centro Logístico Municipal.

Tomares

Salida a las 16.30 horas de la calle José Monge Cruz “Camarón de la Isla”- Avda. Blas Infante - la Rotonda Gerente Carlos Moreno - Avenida del Aljarafe, calle Mascareta - Maestra Antonia Caracuel - Miguel Hernández - Glorieta de El Carmen Avda. de la Arboleda - calle Juan Remesal - Camino Viejo - Avda. de la Arboleda, la Glorieta El Cerrillo (junto al IES Néstor Almendros) - calle Antonia Díaz - Clara Campoamor, Las Cuatro Esquinas - calle Navarro Caro, calles José Luis Navarro - Manuel Pinto Caro - Antonio Ortega Rissis - Ricardo Torres - Cervantes - Maestra Lucrecia Alfaro - Avenida de los Olivos - la Rotonda del Bombita - calle Tomás Ybarra - Cuatro Esquinas - calle de la Fuente, y llegada al Ayuntamiento de Tomares, alrededor de las 21:30 horas aprox., donde serán recibidos por el alcalde de Tomares, José María Soriano, y se despedirán de todos los tomareños.

San Juan del Aznalfarache

El recorrido de la cabalgata será el siguiente: pza. Del Doncel 16:00h, Camino de las Erillas, Ramón y Cajal, Real, Fernández Campos, rotonda Hdad. San Juan Bautista, carretera del Monumento, rotonda del Monumento y bajada, Nueve Aceituneras, 28 de Febrero, Cervantes, Manuel López Farfán, José Payán Garrido, Castilla, Clara Campoamor, Clara Zetkin, María Zambrano, Francisco Madrigal Marín, avda. de Mairena, Santander, avda. de Palomares, 28 de Febrero, Minas de Cala, Ayuntamiento (21:00h aprox.).

Mairena del Aljarafe

El cortejo de la Cabalgata de Reyes Magos de Mairena saldrá desde el Polideportivo Francisco León a las 15:00 horas, siguiendo por c/ Pozo Nuevo, Trascorrales y c/ Nueva, Federico García Lorca. Continúa por la Rotonda del Mudo, Guadalquivir, Zurraque, Camino del Jardinillo, Filosofía y calle Hipócrates. El recorrido sigue por Giner de los Ríos, avenida de los Olmos, avenida San Juan, avenida de las Américas, Magdalena Sofía de Barat, San Juan-Palomares, Barcelona, avenida Mairena del Aljarafe y Monte Aljarafe. La cabalgata finalizará en el Complejo Deportivo Cavaleri alrededor de las 21:15 horas.

Bormujos

La Cabalgata de Bormujos 2025 comenzará a las 15:30 con salida desde la Calle Alquería de Morayma, en Nueva Sevilla y realizará el siguiente recorrido: Pasaje del Aljarafe, C/Hernán Cortés, Avda. Juan Carlos I, Avda. Almargen, C/Hacienda Buenavista, Avda. Mairena del Aljarafe, C/Pablo Coso Calero, Rotonda Avda. de la Paz (A_474), Avda. San Juan de Dios, Avda. Universidad de Salamanca, Avda. Juan Diego, C/ Raya Real, Avda. del Aljarafe, Llegada a Plaza de Andalucía, Ayuntamiento de Bormujos.

Espartinas

La Cabalgata comenzará a las 16:30 horas desde la Caseta Municipal, siguiendo por avenida de Tablantes, María Regla Jiménez, parada a la altura de la Iglesia, Camino de Mejina, Leal Castaño, Maestro Nacional Curri Íñigo, Juan Emilio Fernández Mora, María Auxiliadora, Félix Echegoyan, Juan Carlos I, Ignacio Fernández Castro, Manuel Mora, Cristobalina Palomino, Francisco Infante de Cos y avenida María Luisa Domínguez Pérez de Vargas, finalizando en la Plaza del Ayuntamiento.

Écija

En Écija la Cabalgata de Reyes Magos 2025 saldrá a las 16.30 horas desde el Polígono Industrial El Limero, como es tradicional. Continuará el recorrido por la avenida Nuestra Señora del Valle, calle Mayor, La Calzada, Plaza de Colón y subirá por la avenida de los Emigrantes. Continuará por la avenida María Auxiliadora, calle del Carmen, Plaza del Matadero y entrará en calle Arroyo. Desde este punto se dirige a calle Hospital, Ancha, Puerta Cerrada, Del Conde y Plaza de España "El Salón". La cabalgata recorrerá su tramo final por avenida Miguel de Cervantes y finalizará en la rotonda de Miguel de Cervantes.

Carmona

El itinerario de la Cabalgata, incluye los siguientes puntos destacados:

Inicio a las 16:30 horas.

18:00 horas: Avenida Peña la Giraldilla.

Avenida Peña la Giraldilla. 18:40 horas: Ronda León de San Francisco.

Ronda León de San Francisco. 19:15 horas: Paseo del Estatuto.

Paseo del Estatuto. 20:00 horas: San Antón.

San Antón. 20:30 horas: Calle San Pedro.

Calle San Pedro. 20:45 horas: Calle Prim.

Calle Prim. 21:30 horas: Calle Calatrava.

Calle Calatrava. 22:15 horas: Plaza de San Fernando.

Plaza de San Fernando. 22:45 horas: Puerta de Sevilla y San Pedro.

Puerta de Sevilla y San Pedro. Finalizará su recorrido en la Avenida Peña la Giraldilla.

La Algaba

Salida a partir de las 17.00 horas: Calle Virgen del Valle, Calle Virgen del Rocío, Calle Virgen de las Angustias, Calle San Salvador, Calle Virgen de Regla, Plaza la Purísima, Calle Virgen de Consolación, Camino de El Aral, Avda. de Andalucía, Avda. Andrés Molina Moles, Calle Saturno, Calle Urano, Calle Pío XII, Calle José Díaz Velázquez, Avda. de la Concepción, Calle Severo Ochoa, Calle Margarita, Calle Azalea, Calle Lirio, Calle Albahaca, Bda. Federico García Lorca, Avda. Francisco Javier Ortega, Avda. Juan Molina Romero y Avda. 1º de Mayo (hasta el Ayuntamiento).

Alcalá del Río

Salida a las 17.00 horas: Escultor Duque Cornejo, Avd. Escultora La Roldana, Alcalá Zamora, Sagasta, Pepe Corzo, Alonso Gascón, Jorge Guillén, Esperanza Macarena, y más, con parada final en la Capilla de los Salesianos a las 21:30 h.

Aznalcóllar

La Cabalgata de Aznalcóllar 2025 saldrá desde el Recinto Ferial hacia la calle Estación a las 16:30h , siguiendo por Avda. de Andalucía, calle Cruz, calle Isaac Peral , calle Dr. Sánchez Becerra, Plaza de la Constitución, calle Antonio Flores , calle Sevilla, calle Dr. Guillermo Gutiérrez, calle Alcalde Felipe Macías , calle 28 de Febrero, Av. de Andalucía y calle Mina.

Estepa

Salida a las 16:30 h. Caseta Municipal, Calle La Senda, Avenida de Andalucía, Avenida de los Centurión, Plaza del LLanete, Plaza de los Remedios, Calle Virgen de la Esperanza, Calle Castillejos, Calle Mesones, Plaza del Carmen, Calle Santa Ana, Plaza Poley, Plaza de la Coracha, Calle Mirasierra, Avenida de Andalucía (Estación Autobuses). Entrada a las 22.30 horas.

Lora del Río

A las 17:30 horas de la tarde saldrán las carrozas desde la Avenida de Portugal. El recorrido es el siguiente: Avda. de Portugal, José Montoto y Glez. de la H., Blas Infante, Plaza de Andalucía, Pablo Iglesias, Federico García Lorca, San Juan, Plaza de Setefilla, Cardenal Cervantes, San Fernando, Bailén, Plaza de Santa Ana, Avda. de la Cruz, Sierra Nevada, Sierra de las Nieves, Sierra Cazorla, Guadalquivir, Plaza de La Santa Cruz (Parada en la Iglesia de La Santa Cruz para la Adoración sobre 21:30/21:40 horas), Gremios, Guadalquivir, Guadalora (entrada y fin de la Cabalgata sobre las 22.30 horas)

Osuna

La Cabalgata comenzará el sábado a las 17:30 horas desde el Recinto Ferial. El itinerario será el habitual: calle Doctor Fleming, Glorieta Alfonso XII, Alfonso XII, Travesía Ejido, Callejón de las Flores, Olivillos, María de la Cueva, Cruz, Travesía San Roque, Capitán, Antequera, Plaza Salitre, Carmen, Sevilla, Plaza Mayor, Carrera, Plaza Rodríguez Marín, Plaza Cervantes y final en la Rivera de la Pastora.

Los Palacios y Villafranca

La Cabalgata iniciará su recorrido a las 16.30 horas, desde la calle Nuestra Señora de la Aurora para continuar por calle Abajo, Santiago Rusiñol, Postas, Avenida de Cádiz, El Cid, Mariano Benlliure, Santa Isabel, Glorieta Paseo Francisco Riverola, San Juan de la Cruz, Andrés Bellido, Virgen de Consolación para llegar a la Avenida de Utrera.

El cortejo seguirá por esta avenida para tomar Calderón de la Barca, Álvarez Quintero, Pío XII, Francisco Pizarro, Juan de Ribera, Argote de Molina, Argensola hasta llegar a la vía de servicio de la Avenida de Sevilla con dirección a la Glorieta de Villafranca.

La comitiva tomará de nuevo la vía de servicio de la Avenida de Sevilla para continuar por Donoso Cortés, Dos de Mayo, Larra, San Sebastián, Buenos Aires, Vicente Aleixandre, Glorieta de Los Lagares, Avenida de Sevilla, Glorieta de la Unión, Avenida Cádiz y concluir, por tanto, su recorrido en la Plaza de Andalucía, sobre las 21.15 horas.

Lebrija

A las 17:00 horas dará comienzo la cabalgata desde la antigua Caseta Municipal, en avenida Andalucía, continuando por el siguiente recorrido: Avenida Andalucía, plaza Juan Díaz de Solís, calle Cataño, plaza de España, calle Trinidad, Tetuán, Sanlúcar, Zancarrón-Jazmín, Reyes Católicos, Virgen de Consolación, Salvador Allende, Avefría, avenida de Atenas, plaza Andrés García Alcón May, avenida Barcelona, plaza Amberes, calle Seúl, camino del Aceituno, calle Arcos, plaza de España, calle Corredera, Párroco Manuel Maestre, Molinos, Alonso X El Sabio, Sevilla, San Francisco, Cataño y plaza de España.

Marchena

El evento dará comienzo a las 16:00 horas desde el Recinto Ferial. Desde allí, las carrozas recorrerán las principales calles del municipio siguiendo el siguiente itinerario: Carretera de Paradas, Avenida Maestro Santos Ruano, Plaza de la Constitución, Plaza Padre Alvarado, Calle Manuel Rojas Marcos, Calle San Sebastián, Calle Niño de Marchena, Calle Santa Clara, Calle Milagrosa, Calle La Lantejuela, Calle Madre de Dios, Calle Diego López de Arenas (Senda Ancha), Calle Milagrosa, Calle Santa Clara, Calle San Pedro, Los Cantillos, calle Las Torres.

Morón de la Frontera

Salida a las 18.00 horas con el siguiente recorrido: Paseo Alameda, Cantarería, Santo Domingo Savio, Cruz Verde, Ponce, Molinos, Álamos, García Marín, Bosque, Nueva, Mariano Hernández, Eduardo Dato, Caños de Aranda, Calzadilla, Vuelta a los jardines de la Carrera.

Utrera

La Cabalgata de Reyes Magos 2025 de Utrera saldrá del Ceip Álvarez Quintero a las 17:30 horas. Desde ahí, transcurrirá por calles Pensamiento, Cronista Manuel Morales, Juan XXIII, Paseo de Consolación, calle Toná, Constelación Corona Boreal, Constelación Corona Austral, Torre de Matrera, Pablo Picasso y Teresa de Jesús para continuar por Blas Infante, calle Castilla y por Avenida de Andalucía llegar a la Avenida María Auxiliadora.

El cortejo se adentrará en Santiago Apóstol y Francisco Salzillo para llegar a Rubén Darío. Plaza de la Trianilla, La Corredera y Plaza Santa Ana. El tramo final comprende Fuente Vieja, Plazas de la Constitución y del Altozano, calle Las Mujeres, Glorieta Pío XII, Avenida San Juan Bosco y Arenal para recogerse en su sede de Avenida del Matadero.

Santiponce

Salida desde Tierno Galván a las 16:30 h, pasa por la Avenida de Extremadura, Calle Manuel González Rodríguez, Calle Santo Domingo, Calle Dolores Rubín de Celis, Calle Emilio Gil Muñoz, Calle Francisco Benítez Reyes, Calle Discos, Calle Galindo, Plaza de Itálica, Avenida de Andalucía, Plaza de la Libertad, Plaza de la Concordia, Avenida Virgen del Rocío, Calle Pablo Picasso, Calle Arroyo, Avenida de Extremadura, y finaliza en la Iglesia.

Umbrete

Salida a las 17.30 horas con el siguiente recorrido: C/ Córdoba – C/ Granada – C/ Baldomero Muñoz – Plaza Virgen del Rocío – C/ Campelo – C/ La Carrera – C/ Amarguillo – C/ Traspalacio – Paseo 1º de Mayo – C/ Rafael Lahera – Plaza del Arzobispo – C/ Ruperto Escobar – Avd. de los Poetas – C/ Rafael Alberti – Plaza Salvador Dalí – C/ Velázquez – C/ Domingo Martínez – C/ García Lorca – Plaza del Arzobispo – Plaza de la Constitución.