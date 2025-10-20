Un hombre armado se atrinchera en una vivienda de Brenes

La Policía Nacional mantiene un importante despliegue este lunes en Brenes, donde una persona se ha atrincherado con un arma de fuego en una vivienda. Algunas fuentes apuntan a que se trata del presunto autor material del crimen de Dos Hermanas, que habría recalado en una vivienda de Brenes tras dos días fugado.

Decenas de agentes mantienen un cerco en torno a la barriada conocida popularmente como la Uve. El Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) está también en la zona.

Los Grupos de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional, interviniendo desde una azotea en Brenes. / M. G.

Se cree que se trata del hombre que mató a una persona en Dos Hermanas el pasado sábado, tras dispararle un tiro en la cara. El pistolero huyó del lugar y estaba siendo buscado por la Policía desde entonces. Fue detenido su cómplice, que llegó con una herida de bala en un dedo al hospital Virgen del Rocío, donde fue capturado.