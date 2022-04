Un hombre intenta degollar a su mujer en La Puebla de Cazalla

Un hombre intentó este domingo matar a su esposa en La Puebla de Cazalla. El presunto agresor trató de degollar a la víctima, que recibió una puñalada en el cuello, si bien su estado en principio no reviste gravedad. La mujer fue trasladada al Hospital de la Merced de Osuna, donde fue atendida y donde le aplicaron varios puntos de sutura. Hasta 13 puntos, según indicaron algunas fuentes, fueron necesarios para coserle la herida. El presunto autor de los hechos intentó suicidarse, también sin éxito.

La Policía Local de La Puebla de Cazalla acudió rápidamente al lugar de los hechos y detuvo al presunto agresor, antes de que lograra su propósito. Fue arrestado como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de malos tratos.

Una vez detenido el sospechoso, el caso ha sido traspasado a la Guardia Civil, cuyo equipo de Policía Judicial se encargará de la posterior investigación, toma de declaración al agresor y la víctima y confección del atestado antes de pasar al detenido a disposición judicial.

Esta es la primera agresión machista grave que ocurre en la provincia de Sevilla en los últimos meses. En lo que va de año no ha muerto ninguna mujer a manos de sus parejas o ex parejas, si bien el año 2021 terminó con dos víctimas mortales, una mujer que fue asesinada a tiros por su marido en el barrio del Cerro del Águila, en agosto, y una joven de 17 años, Rocío Caíz, que fue descuartizada por su ex novio en Estepa, en junio.