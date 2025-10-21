Pedro Madroñal reclama una conexión real con Sevilla: “tren, tranvía o metro, pero Mairena del Alcor debe estar incluida”

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Mairena del Alcor, Pedro Madroñal, ha presentado en el Pleno una propuesta en la que reclama a la Junta de Andalucía que Los Alcores formen parte de la red metropolitana ya sea con plan de expansión del Metro de Sevilla, tras conocerse la alternativa de su llegada a Alcalá de Guadaira, o en su defecto, del Tranvía Metropolitano que conectará con la Línea 2 en Torreblanca o Fibes.

La propuesta, registrada el 16 de octubre de 2025, plantea que los municipios de Mairena del Alcor, El Viso del Alcor y Carmona sean incorporados al estudio de alternativas de la Línea 2 del Metro que actualmente realiza la Consejería de Fomento, y que se valore de manera paralela la ampliación del Tranvía de Alcalá de Guadaíra o la creación de un nuevo eje tranviario entre Los Alcores y Torreblanca.

“En Los Alcores somos más de 150.000 habitantes, una comarca con un peso social y económico indiscutible, y no podemos seguir siendo el gran vacío del transporte público andaluz. Ni Metro, ni Cercanías, ni Tranvía… Es hora de conectar nuestro territorio con Sevilla y con las oportunidades que merecen nuestros vecinos”, ha afirmado Madroñal.

La moción socialista propone además la creación de una mesa técnica intermunicipal con participación de la Junta de Andalucía, los Ayuntamientos de Carmona, Mairena, El Viso y Alcalá, y el Consorcio Metropolitano de Transportes, con el fin de evaluar conjuntamente la viabilidad técnica y económica de cada alternativa.

La iniciativa también reclama que esta actuación se incorpore al Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA) y se incluya en los presupuestos autonómicos de 2026.

“No estamos pidiendo un privilegio, estamos reclamando justicia territorial. Lo que pedimos es que Los Alcores dejen de ser el fin del camino y pasen a ser parte de la Sevilla metropolitana del siglo XXI”, ha subrayado Madroñal.

El portavoz socialista recuerda que los vecinos de Mairena tardan más de una hora y media en llegar a Sevilla o al hospital de referencia, y que la falta de un transporte rápido y eficiente limita el acceso al empleo, la educación y la sanidad.

Con esta iniciativa, el PSOE de Mairena busca romper el aislamiento del corredor oriental de Sevilla y situar a Los Alcores en el mapa de la movilidad sostenible, como una apuesta por el progreso, la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial.