La provincia de Sevilla estrecha vínculos con Miami y refuerza su posición como destino turístico y de inversión

Con motivo de la celebración de la Feria de Abril en Miami el sábado 8 de marzo, una delegación institucional y empresarial, promovida por la Diputación de Sevilla a través de Prodetur, se ha desplazado a esa ciudad estadounidense al objeto de establecer contactos y destacar la posición de la provincia de Sevilla como destino turístico, comercial y de inversión. Miami es conocida por su fuerte conexión con la cultura hispana. Esta ciudad no solo es un punto de encuentro de comunidades latinas y europeas, sino también un centro neurálgico de negocios y turismo de alta calidad.

La delegación provincial que ha viajado hasta el sur de Florida, para participar en distintos eventos de carácter institucional y comercial, está encabezada por el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, al que acompañan el presidente de la Comisión de Turismo de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) y presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Manuel Cornax; el presidente y el vicepresidente de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas, Jorge Robles y Rafael Domínguez; el gerente del Sevilla Congress and Convention Bureau, Manuel Macías; la vicepresidenta de la Plataforma de Empresas de Turismo Activo, María Ceballos; y el presidente del Skal Club Sevilla, Manuel Domínguez.

Encuentros profesionales e institucionales previos

La Feria de Sevilla en Miami, que se celebra en Coral Gables, y que cuenta con la colaboración de Prodetur, está organizada por Club eXpats y Planners On Point bajo el paraguas de AndalUSA. Previo a su celebración, que es de un solo día, se establecen diferentes encuentros al objeto de forjar alianzas comerciales, estratégicas y fomentar oportunidades de networking. En la realización de estos encuentros han colaborado el Consulado General de España en Miami, Spain-US Chamber of Commerce, el Ayuntamiento de Miami Dade, la Coral Gables Chamber of Commerce, el Ayuntamiento de Coral Gables, el Beacon Center y Turespaña, entre otras instituciones.

La provincia de Sevilla como destino turístico, comercial y de inversión

La agenda de trabajo de la delegación de la provincia de Sevilla en Miami continúa el viernes, 7 de marzo, en primer lugar, con el evento “Invertir en el destino provincia de Sevilla”, un encuentro de trabajo al que asisten inversores y representantes institucionales del sur de Florida.

En el acto, el vicepresidente de Prodetur pondrá sobre la mesa las capacidades de Sevilla y su provincia como destino de negocios e inversión. “Porque Sevilla, destino turístico reconocido mundialmente, también es industria de primer nivel, en sectores, además, que pueden sorprender”. Rodríguez Hans destacó Sevilla como “uno de los centros neurálgicos más importantes” en la industria aeroespacial del ámbito internacional. Referencia mundial en formación en el sector para tripulaciones de aviones militares, dentro de la industria de la defensa “el territorio destaca por una localización estratégica”.

Subraya, asimismo, la excelencia de Sevilla en otros sectores, tan dispares como son las Nuevas Tecnologías, Empresas i+D, Automoción, Ingenierías, Energías Renovables, Minería, Logística, Comercio, Agroalimentación o las Startups.

“Un territorio con una malla empresarial, ejemplo de innovación, digitalización y compromiso, que nos ha llevado, una vez más, a un récord en el mercado exterior, alcanzando, el pasado año, los 10.000 millones de euros en exportaciones, un aumento del 22,2 % en comparación con 2023”. Con esta cifra, la provincia de Sevilla no solo lidera las exportaciones de Andalucía con el 24,8 % del total, sino que también ha sido la que más ha aportado al crecimiento nacional, con un 0,5 %.

Miami y su área de influencia, un turismo de calidad

Tras esta sesión, que tiene lugar en el Hyatt Regency Coral Gables, la delegación promovida por la Diputación se trasladará a la sede de la Cámara de Comercio de España en EE.UU., para presentar la provincia de Sevilla como destino turístico a un grupo de agencias de turismo y turoperadores locales. En el encuentro, el vicepresidente de Prodetur destacará el territorio de los municipios sevillanos como un destino de experiencias, “como el oleoturismo o el enoturismo, y las vivencias que aportan este tipo de rutas propias de las áreas rurales, conectadas con la ciudad de Sevilla a menos de una hora de distancia”.

Estados Unidos es el primer mercado extranjero emisor de pernoctaciones en la provincia de Sevilla, con una cuota del 12,76 % del total, seguido por Francia, con el 12,35 %. El tercer puesto lo ocupa Italia con una cuota del 10,54% de las pernoctaciones de los no residentes en España.

Al hilo de este evento, Rodríguez Hans ha insistido en la necesidad de trabajar de forma coordinada con el resto de administraciones por el vuelo Sevilla-Miami y sin escalas. “El de Miami y su zona de influencia es un turismo de calidad que tiene un impacto económico significativo, con estancias más prolongadas, que además busca vivencias y autenticidad”.

Artesanía y tradiciónes de la provincia de Sevilla para el Museo de Coral Gables

En el marco de la celebración de la Feria de Abril en Miami, se celebra un acto de hermanamiento entre la ciudad de Coral Gables y Sevilla, en el que la Diputación hará entrega de una placa conmemorativa y de obsequios para el museo de la localidad.

Uno de los obsequios es un mantón de Manila de la bordadora artesana Ángeles Espinar, de Villamanrique de la Condesa. Con más de 60 años de experiencia y una tradición familiar desde principios del siglo XX, Ángeles Espinar genera sus diseños basándose en dibujos antiguos con los que crea un estilo original que la distingue. Entre sus dibujos más apreciados están los de rosas grandes, los combinados con pájaros y sus motivos uvas, así como los de estilo chinesco y costumbrista.

Ha recibido a lo largo de su carrera numerosos premios y homenajes, entre ellos, la Medalla de Oro de la Provincia, que otorga la Diputación de Sevilla. Su mayor distinción es la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, que le fue concedida en 2007 por su labor en la conservación y difusión del patrimonio artesanal de los mantones.

Actualmente, es su hija Mª José Sánchez Espinar la encargada de llevar la empresa, en lo que supone la tercera generación de artesanas bordadoras desde 1925.

Además, el vicepresidente de Prodetur y alcalde de Cañada Rosal obsequiará al Museo de Coral Gables con una cesta de “huevos pintados”, una tradición que se remonta a los colonos centroeuropeos que fundaron el municipio en el siglo XVIII. En la Fiesta Colonial de los Huevos Pintados, los carrosaleños y carrosaleñas conmemoran la Pascua de Resurrección, el inicio de la primavera y la vida a través de esta colorida tradición, en la que los huevos son cuidadosamente decorados y guardados en bolsas de croché.