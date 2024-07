El PSOE acusa al alcalde de Lora del problema de la turbidez del agua

El portavoz y secretario general del PSOE de Lora del Río, Fran Carrasco, ha vuelto a acusar a el alcalde de la localidad ribereña, Antonio Enamorado (PP), de “poner en peligro la salud de sus vecinos”, tras repetirse el mismo problema en el suministro de agua que sufrieron el pasado año.

Carrasco ha exigido responsabilidades políticas por la “gravedad de los hechos” teniendo en cuenta que es el propio Ayuntamiento es el operador del agua en el municipio y “los vecinos de Lora del Río volvemos a sufrir el mismo problema del año pasado. En aquella ocasión, Enamorado achacaba el problema a la sequía y al bajo nivel del pantano. Sin embargo, hoy hemos sabido que el nivel de manganeso en el agua es de 50 ug/l según la última analítica de fecha 10/07/2024. Es decir que como ya denunciamos el pasado año, seguimos teniendo el mismo problema porque no se le ha puesto solución”, ha dicho el portavoz socialista de la localidad.

Carrasco ha afirmado que “el problema del agua en Lora del Río no es cierto que obedeciese a una cuestión coyuntural, sino que viene de lejos”. Y ha lamentado que, “pese a que tanto desde la oposición como desde el Área de Servicios Supramunicipales de la Diputación de Sevilla tendimos la mano para solucionar un grave problema que, obviamente, hoy hemos podido constatar que no estaba causado por el bajo nivel del pantano, sino por el mal estado de la red de abastecimiento. De ahí que un año después, nos volvamos a encontrar con el mismo problema debido a que el equipo de gobierno no ha hecho nada por solucionar una situación que ha vuelto a repetirse”.

En ese sentido, Carrasco ha instado a Antonio Enamorado a que “acometa, de una vez por todas, las obras de mejora y modernización de la depuradora y la red de abastecimiento. Y deje de echar balones fuera y culpar a otras administraciones de un problema que él no ha querido atajar ni solucionar. De hecho, el Plan Mas Sevilla de la Diputación concedió a Lora del Río una partida de 970.000 euros que desde nuestro grupo municipal se propuso que se destinara íntegramente a solucionar el problema del agua y desgraciadamente no ha sido esa la prioridad de este alcalde del Partido Popular”.