“Hay que recoger el talento rural y ponerlo en el escaparate digital”

Miguel Delibes, escritor español, dijo que “la cultura se crea en los pueblos”, unos pueblos que ahora están enfrentándose al olvido de una sociedad que avanza a pasos agigantados en aspectos como la tecnología y la comunicación. Son varias las cuestiones negativas que atañen al medio rural. Por un lado, la España vacía sigue su paso por el territorio, llegando ya incluso a algunas capitales de provincia. Por otro lado, la crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha tenido consecuencias muy negativas que no han permitido el desarrollo óptimo de nuevas vías para conectar los diferentes puntos de la geografía española. Con el objetivo de ayudar al medio rural español y andaluz, Endesa y la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), han puesto en marcha el programa Iluminación Digital para las pymes en el medio rural, una iniciativa que apoyará la digitalización y ayudará a residentes y micropymes locales. Hablamos con Carmen Quintanilla Barba, presidenta de AFAMMER.

–¿En qué consiste el proyecto Iluminación Digital para las pymes en el medio rural?

–Este proyecto es una oportunidad. Consiste en el convenio que hemos firmado con una empresa que es pionera en el mundo de la energía, de esa energía limpia tan importante para mantener nuestro bienestar y la naturaleza. Hablamos de un proyecto para ayudar a la pequeña y mediana empresa en el medio rural que va a llegar a 4.000 personas, hombres y mujeres del mundo rural, de los pueblos de España. En primer lugar se les dará un curso de formación de 15 horas, repartidas en 10 días, en las que les vamos a formar en la digitalización, en la alfabetización en las nuevas tecnologías, compra online y el famoso e-commerce porque, en muchas ocasiones, esa venta online en personas no avezadas en las nuevas tecnologías las lleva a sufrir estafas. También, hablaremos de la firma digital, una firma que vamos a necesitar para todo, para pedir la subvención de la política agraria comunitaria, para hacer el impuesto de la renta, pedir consulta en el médico. Todo esto es el proyecto de Iluminación Digital. Además, vamos a enseñar a los hombres, mujeres y familias rurales el coste energético de su casa. Por otro parte, este proyecto tiene un segundo objetivo que no es otro que llegar a la pequeña y mediana empresa, a 200 empresas del mundo rural, para darles una formación mucho más sólida o mucho más grande, como son 200 horas de formación en las que les vamos a enseñar la firma digital, el e-commerce y les vamos a montar la plataforma digital de la venta online para que puedan competir con otras empresas del mundo urbano y romper así las desigualdades. Cuando terminen dicha formación, contarán con un ordenador, con la plataforma digital, que será regalado por parte de este magnífico proyecto que hemos firmado que no tiene otra finalidad que poner en valor este medio rural y hacerlo posible para que la pequeña y mediana empresa puedan tener igualdad de oportunidades y luchar contra la despoblación.

–¿Qué porcentaje de despoblación tiene la España vaciada?

–El porcentaje de despoblación cada día es mayor. No debemos olvidar que hay 1.000 pueblos en España que no tienen un niño de 0 a 4 años. La despoblación en los últimos diez años se ha producido casi en un 63%, dependiendo de los territorios. Aunque las zonas más despobladas se encuentran en Asturias y Castilla y León, la comunidad andaluza también la sufre, y eso no nos lo podemos permitir. La despoblación significa perder la identidad de lo rural, significa desierto, es la pérdida de nuestro patrimonio histórico, cultural y social. No podemos olvidar que Úrsula von der Leyen ha puesto sobre la mesa 20.000 millones de euros que tendrán que servir para que el Gobierno de España luche contra dicha despoblación. No podemos permitirnos abandonar nuestro medio rural y perder, entre otras cosas, la seguridad alimentaria. Tampoco debemos olvidar que en esta trágica pandemia que aún vivimos, quien ha mantenido nuestra mesa llena de alimentos y ha hecho posible esa seguridad alimentaria de las familias en España y de la Comunidad Internacional ha sido el sector primario, precisamente el que vive en el mundo rural: agricultores, ganaderos, apicultores, granjeros...

–¿Cómo ha impactado la crisis sanitaria en el medio rural?

–La pandemia ha puesto de manifiesto las desigualdades entre el medio urbano y el rural. Además, lo hemos visto desde una visión trágica, viendo cómo se han cerrado Centros de Salud de asistencia primaria, viendo morir a nuestros mayores en las pequeñas residencias del mundo rural, en las que no se tenían esos servicios sociosanitarios tan necesarios para protegerlos. Por tanto, son latentes las grandes diferencias entre vivir en el medio urbano y en el medio rural. Aun así, hay que ser positivos y vivir en el mundo rural significa calidad de vida, tener contacto con la naturaleza, algo que no se tiene en el medio urbano. Esa desigualdad hay que corregirla para que esa mirada a lo rural que estamos teniendo de mucha población que quiera volver a los pueblos de España y que se siente partícipe de ellos. Por tanto, hay que mantener unos servicios públicos dignos.

–¿Ha intensificado las necesidades ya latentes?

–Las nuevas tecnologías todavía no llegan al medio rural con la velocidad y la gestión con la que se tiene que hacer para que la sociedad en este marco acceda a la digitalización y las nuevas tecnologías. Durante las clases online, muchos niños no tenían acceso a las mismas porque la era digital no había llegado a su hogar y porque muchas familias no tenían un ordenador. Esas desigualdades, en pleno siglo XXI, no se pueden consentir.

–¿Cuál es el efecto que estáis viendo tras la realización de este tipo de proyectos?

–En primer lugar, gratitud a Endesa, AFAMMER y a esos chicos, chicas, hombres y mujeres, porque no debemos olvidar que este proyecto no tiene edad, y si alguien tiene que participar en él, son las personas mayores que viven en el medio rural. Esas personas son las que sufren la soledad, la inseguridad jurídica de no haber llegado a la era de la digitalización. Por tanto, este proyecto quiere conseguir que ese talento que existe en el medio rural, esa forma de vivir en él, se pueda aprovechar para abrir una ventana al futuro, abrir esa competitividad entre la pequeña y mediana empresa del mundo rural y urbano. ¿Por qué una artesana no va a poder vender sus productos online desde cualquier pueblo de Andalucía?. Por ejemplo, en El Ejido, en Adra, Vera, Motril...en cualquier pueblo de la comunidad puede vender sus productos esa artesana, esa persona que tenga una granja de huevos, unas lechugas maravillosas. En definitiva, de la huerta a la mesa a través de esas nuevas tecnologías y el e-commerce. Este proyecto es gratitud, empleo y recoger el talento del medio rural y ponerlo en el escaparate.