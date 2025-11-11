Unas mil personas se dieron cita en el Club Zaudín en la IV Marcha y Carreras Solidarias a beneficio de Manos Unidas

Alrededor de 1.000 niños y sus familias de Tomares y distintos municipios del Aljarafe (Castilleja de la Cuesta, Bormujos, Gines, Mairena del Aljarafe, Camas y San Juan de Aznalfarache), corrieron este pasado domingo, 9 de noviembre, en la IV Marcha y Carreras Solidarias de Manos Unidas, que se celebró en el Parque Olivar del Zaudín de Tomares, para recaudar fondos para el Proyecto Educación de calidad en ambientes seguros y protectores para la niñez nicaragüense. Proyecto con el que se pretende conseguir que más de 1.600 niños en Managua, Ciudad Sandino y el norte de Nicaragua puedan aprender en entornos seguros y pacíficos.

La iniciativa, organizada por Manos Unidas, en colaboración con el Ayuntamiento de Tomares, los Ayuntamientos de los municipios participantes, la Archidiócesis de Sevilla, la Fundación Universitaria San Pablo CEU, el Restaurante Casa Robles, Batucada Aljarafe, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, y Diputación, se desarrolló con los objetivos de apoyar la causa de la ONG Manos Unidas en su lucha contra el hambre y el subdesarrollo en el mundo, y fomentar entre los niños y jóvenes escolares valores como la generosidad, la solidaridad y la cooperación.

Los participantes salieron a las 11:00 del Parque Olivar del Zaudín, en Tomares y recorrieron los municipios participantes. Una vez concluida la Marcha, a las 12:30 horas se celebraron las Carreras Solidarias infantiles por edades en el Parque Olivar del Zaudín, donde en torno a las 14:00 horas, la concejal de Presidencia, Deporte,Juventud, Educación, Participación Ciudadana, Hacienda y Administración General, Gema Sánchez-Barriga de la Fuente, entregó los premios. Gran fiesta del deporte, en la que las familias pudieron disfrutar también del ambigú solidario montado por Casa Robles desinteresadamente para ayudar a recaudar fondos destinados al citado proyecto.

Se trata de la cuarta edición de esta iniciativa que se realizó por primera vez en Tomares el 11 de febrero de 2023, primera Marcha cuyos fondos se destinaron a la construcción de tres pozos de agua en Camerún (África). La II Marcha se celebró el 19 de noviembre de noviembre de 2023 para financiar y mejorar la seguridad alimentaria en la comunidad de Mendoza (Bolivia); y la III Marcha el 9 de noviembre de 2024 para recaudar fondos para la mejora del centro médico de Bamunbari (India).