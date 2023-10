Diario de Sevilla te invita al festival de música Wonder Garden de Tomares

El festival de música Wonder Garden vuelve a lo

s Jardines del Conde de Tomares. ¿Te gustaría disfrutar de esta radiante jornada? Participa en el sorteo para ganar una de las 10 entradas dobles que regalamos entre nuestros lectores registrados. No olvides que debes registrarte de forma gratuita en Diario de Sevilla, si aún no lo has hecho.

Para ganar una de las entradas dobles tienes que rellenar el formulario (o hacer click en la publicación de abajo) y registrarte. El sorteo estará abierto hasta el miércoles 18 de octubre y daremos a conocer a los ganadores el mismo día mediante una llamada telefónica.

Festival Wonder Garden

Tras la buena acogida del año pasado, la jornada musical joven regresa con un cartel cien por cien andaluz en el que destacan los nombres de Delaossa y Pepe y Vizio.

Además estarán acompañados de otros artistas y DJ locales que harán del 21 de octubre una fecha inolvidable. Todo está pensado para el disfrute de los asistentes: zona de restauración, fotógrafos y ¡hasta un market!

Estos son los artistas que actuarán: Delaossa, Pepe y Vicio, Luis Romero, Ale Bellido, Violeta, Julio Villalobos, Gonzalete, Carlos Moreno y Roanery.

Participa en el sorteo y disfruta de tu música favorita en directo.

¡MUCHA SUERTE!