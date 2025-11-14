Tres petaqueros provocan un incendio en una gasolinera de Los Palacios

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito de daños, valorados en miles de euros, por el incendio de una estación de servicio en la localidad de Los Palacios y Villafranca.

Los agentes constatando que una furgoneta, con tres varones en su interior, se acercó a la gasolinera y que en la parte trasera del vehículo se hallaron unas 20 garrafas de plástico con una capacidad de 25 litros cada una, normalmente utilizadas para el conocido "petaqueo" relacionado con delitos contra la salud pública, informa en una nota de prensa.

Fruto de las investigaciones se comprobó que una de esas personas comenzó a llenar de combustible las garrafas que se hallaban en el interior del vehículo, "sin tomar ningún tipo de medida de seguridad ni de prevención".

Los investigadores identificaron a otro de las ocupantes que se encontraba dentro de la furgoneta y que encendió un cigarrillo, "lo que provocó inmediatamente una fuerte explosión, que posteriormente dio lugar a un incendio, que calcinó el vehículo en su totalidad y gran parte de la estación de servicio".

Tras la explosión, los ocupantes del vehículo se dieron a la fuga inmediatamente. Los tres implicados han sido puestos a disposición de la Autoridad judicial competente como presuntos autores de un delito de daños. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales.