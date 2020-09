Marchena se viste de Armani

Desde Marchena al mundo. El spot del nuevo perfume de Giorgio Armani, My Way, incluye seis segundos de imágenes de la localidad sevillana. Seis segundos en los que se muestra la Plaza de Santa María marchenera junto a otras localizaciones de Italia, Tailandia, India y Japón, y que va a permitir que Marchena se muestre a nivel internacional, no en vano se trata de una de las más conocidas y prestigiosas marcas del mundo.

El anuncio de la nueva fragancia, protagonizado por la actriz Adria Arjona, muestra un recorrido por bonitos escenarios de distintos rincones del mundo, entre los que se encuentra Marchena, donde la protagonista realiza una invitación a ampliar horizontes y vivir experiencias y encuentros especiales.

El espíritu de la fragancia, según la definición de la propia marca, es "Soy lo que vivo", ya que son "las experiencias y los encuentros los que dan forma a la persona". Así, el nuevo perfume trata de mostrar un espíritu de curiosidad y conexión y "una declaración singular para uno mismo y el mundo".

Las imágenes de Marchena que aparecen en el spot fueron rodadas durante pasado otoño. La productora contactó con el Ayuntamiento marchenero y rápidamente convirtieron el entorno de la iglesia de Santa María de la Mota en un simulado mercado de frutas y flores en plena calle. El consistorio organizó los cortes de calles y tráfico, el alojamiento del equipo y los puestos del mercado y finalmente rodó el 18 de noviembre de 2019.

Adria Arjona, la cara del perfume de Armani

La actriz Adria Arjona es la cara del nuevo perfume de Armani, que encarna, dice la marca, “genuinamente su filosofía, con su personalidad abierta y de espíritu libre y una historia de vida caracterizada por nuevas experiencias y conexiones con los demás”.

My Way recoge aromas de bergamota italiana de Calabria, azahar de Egipto, tuberosa y jazmín de la India y toques de madera de cedro de Virginia, vainilla de Madagascar y almizcles blancos. Además, el perfume nace con espíritu sostenible: las nota de azahar se obtiene mediante un proceso de maceración totalmente natural, la tuberosa se recolecta a mano y la vainilla se obtiene mediante programas locales que apoyan a las comunidades vulnerables de Madagascar.

Con el objeto de evitar residuos, incorpora además un innovador frasco de recambio que se adapta a cualquiera de los formatos.