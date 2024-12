El VIII Certamen de Cortos de Sevilla premia el talento local

En el marco del VIII Certamen de Cortos de la Provincia de Sevilla, Fran Caballero, con su obra Se acabó, se alzó con el primer premio, mientras que Bâba de Pablo Otero y Grietas de Alejandro Fidalgo ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente. Este evento, organizado por la Diputación de Sevilla a través de Prodetur, busca difundir el territorio sevillano como destino turístico, al tiempo que apoya e impulsa la producción audiovisual en la provincia.

El galardón principal está dotado con 1.500 euros, mientras que el segundo y tercer premios reciben 1.200 y 800 euros, respectivamente. Además, desde hace dos ediciones, el certamen incluye el Premio Especial a la Proyección de la Provincia de Sevilla, que consiste en un bono de distribución valorado en 500 euros para promocionar el cortometraje en 50 festivales nacionales y 10 internacionales. Este año, este galardón fue otorgado a Fuck Off de David Baquero.

Premios a la excelencia audiovisual

El jurado destacó el mérito de cada obra galardonada. En el caso de Se acabó, resaltaron su “solvente trabajo coral llevado a cabo por todo el equipo técnico y artístico; su frescura y su acercamiento valiente a una problemática social actual, empoderando la figura de la mujer más allá de las generaciones, así como el esfuerzo demostrado para sacar adelante un proyecto cinematográfico”.

Bâba fue reconocido por su “interpretación actoral y su cuidada factura técnica, con especial mención a la animación e iluminación, que realzan aún más una localización natural tan reconocible como la Sierra Morena de Sevilla”. Por su parte, Grietas obtuvo el tercer premio gracias a “su indudable intención artística, su cuidada fotografía y por centrar la atención en una cuestión tan sensible como la recuperación de la memoria histórica”.

Por su parte, Fuck Off, ganador del Premio Especial a la Proyección de la Provincia de Sevilla, fue elogiado por su “solvente interpretación actoral y su cuidado tratamiento técnico, con especial mención al sonido directo, su capacidad de sorprender y el potencial que tiene en el circuito de festivales cinematográficos”.

La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar en el prestigioso Cartuja Center Cite de Sevilla y estuvo presidida por Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente de Prodetur, quien estuvo acompañado por Carlos Rosado, presidente de la Andalucía Film Commission.Durante su discurso, Rodríguez Hans subrayó que el certamen tiene como objetivo “mostrar la riqueza de la provincia de Sevilla a través de la creatividad de las producciones cinematográficas”. Además, destacó la capacidad de los participantes para llevar a cabo un proyecto que no solo pertenece a Prodetur o a la Diputación, sino que “es de nuestra provincia, del cine, de los cortos y de todo lo que supone la industria en cada uno de nuestros municipios”.El vicepresidente también enfatizó el éxito creciente del certamen, que en sus ocho ediciones ha recibido más de 500 obras. “El verdadero triunfo de este proyecto es demostrar que hay otra Sevilla, y es de cine”, afirmó.

Además de los premios a las producciones, el certamen entregó la Mención Especial Sevilla de Cine al actor sevillano Antonio Dechent, una de las figuras más destacadas del cine español, con más de tres décadas de carrera. Este reconocimiento, en su segunda edición, celebra la versatilidad de Dechent, quien ha participado en películas emblemáticas como Solas, La voz dormida, Smoking Room, Alatriste y producciones internacionales como The 13th Warrior junto a Antonio Banderas. Durante su intervención, Dechent, visiblemente emocionado, declaró: “Mi trayectoria se puede resumir en el nombre de este premio, Sevilla de cine, y la fuerza para mi trabajo me la han dado los códigos de aquí, ser de aquí”. Además, expresó su agradecimiento por el galardón y destacó su compromiso con el mundo del cortometraje: “Siempre que he podido he colaborado con cortometrajes de nuevos creadores para ayudar al entusiasmo, la ilusión y la alegría de los que hacéis cortos”.

El certamen contó con un jurado de renombre compuesto por profesionales del sector, como Carlos Rosado, presidente de la Spain Film Commission; Teresa Segura, productora y miembro de ANCINE; Lourdes Palacios, presidenta de ASECAN y vicepresidenta de la Academia de Cine de Andalucía; Alejandro Ávila, director de Filmand; Remedios Malvarez, directora y productora; Ana Graciani, dramaturga, guionista y directora; Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente de Prodetur; y Amador Sánchez, gerente de Prodetur, quien actuó como secretario del jurado.