Abde se queda fuera de la lista de Marruecos; Chadi Riad, presente

Marruecos publicó en la tarde del miércoles su lista de convocados de cara a los encuentros que se celebrarán en el próximo parón de selecciones. Esta fecha FIFA está programada para el fin de semana del 24 de marzo, un domingo protagonizado por el inicio de una Semana Santa que este año no coincidirá con el fútbol de clubes, como sucedió el curso pasado.

El técnico marroquí, Walid Regragui, ha ofrecido una convocatoria con la baja de Ez Abde y la presencia de Chadi Riad. El extremo bético está realizando una temporada de bajo nivel y no está cumpliendo con las expectativas en Heliópolis, lo que ha provocado que se quede fuera de los planes del seleccionador, al menos de momento.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي أنجولا و موريتانيا🚨List for the two friendly matches against Angola & Mauritania#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/eAnsCRe5tk