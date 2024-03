Las Palmas marca el precio de Álvaro Valles para el Betis

El Betis quiere reforzar la portería cara al próximo curso. Claudio Bravo se ha pasado casi toda la temporada lesionado a punto de cumplir el próximo mes los 41 años, mientras que Rui Silva es una opción de mercado para sacar algún rédito económico. El club se ha interesado por Álvaro Valles, guardameta revelación esta campaña en Primera División con Las Palmas, con el que le queda un año más de contrato, hasta 2025, por lo que este verano el conjunto insular lo venderá para que no le pase como con Sergi Cardona, que se irá gratis al final de esta campaña.

Valles es sevillano, de La Rinconada, y bético. Ya estuvo en los escalafones inferiores del conjunto verdiblanco y su gran temporada lo han convertido en uno de los objetos de deseo acara al futuro no sólo del Betis, sin de otros equipos también.

En un acto en Las palmas el presidente del conjunto insular dejó clara sus intenciones. "El jugador lo tiene claro, quiere seguir evolucionando en su carrera deportiva y no es la UD Las Palmas quien le puede dar esa evolución que él pretende. Está haciendo su trabajo de forma profesional, nosotros hemos pretendido ampliar el contrato pero ha sido infructuoso", explicó en la SER el presidente, Miguel Ángel Ramírez, quien aseguró haber rechazado una oferta por él de la Premier en el pasado mercado invernal: 2habló de una oferta rechazada el pasado mercado de enero. "Nosotros lo pudimos vender, nos llegó una oferta de 20 millones de un equipo inglés que yo no acepté. También llegó una oferta por Alberto Moleiro que no acepté. No queremos desmantelar el equipo", comentó.

La propuesta según varios medios fue del Aston Villa, pero no fue de 20 millones, sino de la mitad, 10 millones, el último día de mercado, ya sin margen de reacción para firmar un recambio de garantías, motivo por el que rechazó la propuesta exigiendo esos 20 millones para aceptarla. "Queremos y hemos pretendido ampliarle el contrato, pero ha sido infructuoso. No nos volvernos locos y buscaremos sacar el mayor rendimiento económico para los intereses de la entidad", indicó el dirigente sobre el meta cañamero, de 26 años, que lleva jugados 28 partidos en LaLiga, con 31 goles encajados y habiendo dejado su portería a cero en siete ocasiones.