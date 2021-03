Abelardo: "El Betis es muy bueno en las transiciones ofensivas"

El Alavés llegará como penúltimo clasificado al Benito Villamarín, aunque una victoria lo sacaría de la zona de descenso, de ahí que su entrenador, Abelardo Fernández, asegure que su equipo saldrá a por todas. "Aquí no se rinde nadie, hay que ir al 200%", ha comentado el técnico alavesista, que también ha elogiado al Betis. "Es muy bueno en las transiciones ofensivas. Como te robe en campo propio tiene muchas alternativas", ha indicado Abelardo, que, con todo, confía en ponerle las cosas difíciles a los verdiblancos.

El entrenador asturiano ha comparecido esta tarde, justo antes del último entrenamiento de su equipo, que le servirá para tomar una decisión sobre la convocatoria. "Estamos todos menos Rodri (Ely). Incluso mañana tendré que dejar a dos fuera", ha dicho el técnico sobre el estado físico de su equipo.

Estado de ánimo

"Ha sido una semana muy larga de entrenos, interesantes y buenos, pensando en este partido. Olvidándonos de lo anterior, cuando sucede una victoria o un empate se olvida rápido, con una derrota igual. Enfocamos un partido importante, como todos los que nos quedan, mirando el objetivo que tenemos que conseguir y nada más. Nos tenemos que olvidar de lo exterior y centrarnos en el partido, que es lo fundamental".

Cambios

"Siempre se puede hacer algo nuevo, pensar en distintas formas de jugar, en cambiar jugadores, que por lo que sea no me han dado el resultado que quiero. Debemos tener una idea de juego claro y a partir de ahí ir cambiando cosas que no nos han funcionado. Esto no es una matemática exacta y muchas veces no sale. Creo que hemos hecho una muy buena semana, creo que vamos a hacer un gran partido. Hay un rival enfrente, que está en su mejor dinámica de la temporada, que está en puestos europeos, pero es el calendario que nos toca. Tengo que pensar en las victorias que tengo que conseguir, me da igual que sea Osasuna, el Betis o el Cádiz. Tenemos que conseguirlas cuanto antes para conseguir la salvación y mañana es una oportunidad. Aquí no se rinde nadie, hay que ir a tope, al 200% y hay que dejarse la piel. Y si no, poner a otros e intentar que nos den el máximo rendimiento".

Betis

"Lo pillamos en la mejor racha y tiene jugadores muy buenos. Es un equipo que además de ser peligroso con la posesión su mayor virtud son las transiciones ofensivas. Como te robe en campo rival tiene jugadores rápidos en conducción, en desmarques de ruptura, grandes pasadores como Canales, Fekir, Guardado... Es un equipazo, con un presupuesto que ficha grandes jugadores. Tiene un entrenador top como Pellegrini, que ha estado en equipos top y ha conseguido grandes resultados. Es un gran rival, pero somos el Alavés, vamos a ir a jugar contra un gran equipo con nuestros jugadores, con nuestra forma de jugar y creo que le vamos a poner las cosas difíciles al Betis".

Frenazo del Alavés

"Los partidos con el Barcelona y la Real Sociedad no debimos perder de esa forma, fui el primer crítico conmigo. El partido con Osasuna fue muy parejo, no hicimos un buen partido, sobre todo en ataque. Quiero que mi equipo dé más, aunque se podía haber decantado para cualquiera y fue para Osasuna. Tenemos que mejorar, pero está todo muy igualado, ganar un partido es complicado. Me queda seguir creyendo en este equipo, apoyar a mis jugadores a muerte, y buscar soluciones para buscar victorias. Lo intentamos de todas las maneras. El objetivo es la salvación, es difícil, pero no voy a consentir que nadie baje los brazos, el primer yo. Estamos con la moral a tope y eso es lo que puedo transmitir. Tenemos que insistir en lo que yo quiero".

Conocer los resultados

"La salvación pasa por nosotros mismos, no por los demás rivales. Es duro vernos penúltimos pero sabemos que si conseguimos cinco o seis victorias estamos salvados, pero hay que conseguirlas. Dependemos de nosotros, no podemos mirar a los demás. Todo lo que sea del exterior nos va a afectar, nos tenemos que centrar en el partido del Betis. Si ganamos mañana salimos del descenso. Por suerte, a falta de 13 partidos, el Alavés depende de sí mismo para salvarse y en eso tenemos que pensar y trabajar".

Extradeportivo

"Me acabas de sorprende con la pregunta, no, para nada. El ambiente es bueno, el normal dentro de una plantilla. No sé si ha salido, ni leo ni escucho nada, me abstraigo de esas noticias. En estos dos meses que llevo no he percibido eso, los chavales tienen una gran predisposición a entrenar y a hacer lo que les digo. Mi queja es nula, en ese sentido. A nivel de resultado y juego me gustaría que fuera mejor, pero para eso estoy, para seguir trabajando. El plantel está mentalizado en conseguir otra vez la salvación y en eso formamos una piña".