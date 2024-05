Adrián San Miguel, en el Bernabéu junto a su familia para disfrutar del Betis

El portero Adrián San Miguel no quiso perderse la visita del Betis de Pellegrini al Santiago Bernabéu en la última jornada de LaLiga EA Sports. El guardameta de 37 años, aprovechando la finalización de la Premier League la pasada semana, viajó hasta Madrid para reencontrarse con el conjunto verdiblanco, el equipo de sus amores.

En sus redes sociales, el arquero sevillano publicó una bonita imagen junto a su familia en el templo blanco, donde Betis y Real Madrid empataron finalmente a cero. Además, Adrián y sus hijos no tuvieron reparo alguno en mostrar que estuvieron en la capital para animar al cuadro bético, pues los pequeños vestían camisetas verdiblancas, mientras otro de los familiares lucía una bufanda del Betis. "¡Gran partido y gran momento en familia! Football and family time!", comentaba en sus redes sociales junto a la fotografía.

¡Gran partido y gran momento en familia!Football and family time! pic.twitter.com/nqQezMHDkM — Adrián San Miguel (@AdriSanMiguel) May 25, 2024

San Miguel y una historia de amor con el Betis

La carrera del sevillano está marcada por el Betis, donde jugó durante quince años de su vida entre el fútbol formativo y el profesional. A sus 25 años, en la temporada 2012/13 con Pepe Mel en el cargo, San Miguel tuvo la oportunidad de debutar en la portería bética, donde permaneció hasta ese mismo final de temporada, fecha en la que firmó por el West Ham, paso previo al Liverpool.

Con 37 años, Adrián finaliza contrato el próximo 30 de junio con los ingleses y su futuro es una incógnita. Ante la posibilidad de abandonar Inglaterra después de once años, el experimentado portero reconoció que le gustaría concluir su carrera en España. "Después de 11 temporadas en la Premier League, volver a España sería cerrar un ciclo. Pero no para retirarme. Todavía estoy para competir. Me siento muy bien físicamente a pesar de tener 37 años como dice el DNI. Me gustaría volver a LaLiga para recalar en un proyecto bonito e interesante. No descarto que tengamos una conversión con el Liverpool, pero miraremos de reojo a lo que sucede en las porterías de LaLiga", declaró recientemente en Movistar+.