Alavés - Betis: Bajo el influjo del Assane

Apoyado en la varita mágica con la que Assane ha sido tocado desde que Manuel Pellegrini le diera la camiseta de la titularidad y la capacidad para acelerar los encuentros, en los que todavía encuentra una falta de solidez defensiva que es el principal problema a corregir, el Betis busca llegar al parón por selecciones con mejor puntuación que sensaciones, consciente del margen de mejora del equipo tras este irregular arranque de temporada. Lo debe demostrar visitando a un Alavés (18:30) que encadena ya cuatro partidos sin ganar (tres derrotas y un empate).

El revitalizador triunfo ante el Valencia después de dos empates ante el Cádiz y el Granada, y la remontada en Europa League frente al Sparta Praga no ocultan todavía las carencias, especialmente en la retaguardia, de un conjunto que no es capaz de controlar un partido de principio y fin y que sigue sufriendo peligrosas desconexiones que le ponen los duelos cuesta arriba. Con muy poco los rivales le han creado peligro. Desde el desborde de Bryan Zaragoza en Granada a las rápidas transiciones del cuadro checo.

Le está costando a los verdiblancos controlar los encuentros en el centro del campo, donde se ha perdido una pieza numéricamente porque Isco no ayuda en la presión y la recuperación tanto como Canales o Fekir. El malagueño expone magia cuando mira de cara a la portería contraria, pero el trote cuando toca correr hacia la meta propia deja un vacío por el centro que los contrarios están sabiendo aprovechar. Para colmo la baja de Marc Bartra en el último encuentro ha obligado a Pellegrini a mover piezas y probó en la última cita con Marc Roca atrás para dejar un doble pivote que juega casi de memoria: William Carvalho-Guido Rodríguez, pero, eso sí, sin la ayuda que tenían otros años.

El central catalán seguirá siendo baja por los problemas crónicos en un tendón en un tobillo. Con el parón a la vuelta de la esquina no tiene sentido forzarlo, aunque al menos el Ingeniero cuenta en LaLiga con Chadi Riad para no tener que hacer un puzle en el once inicial. Solventado el eje de la zaga, tampoco en los laterales la cosa anda mejor, porque si en la izquierda a Abner tratan de hacerlo futbolista de élite a la carrera y Miranda no tiene la confianza de la pasada campaña, en la derecha ni Bellerín ni Ruibal hacen olvidar la ausencia del lesionado Sabaly.

Por suerte para el Betis Pellegrini ha encontrado en Assane su as bajo la manga. Tres goles en sus tres primeros partidos como titular, unas condiciones físicas excepcionales y una juventud exultante hacen que el jugador, que acaba de recibir la llamada de la selección española sub 21, no tenga problemas en repetir en el once inicial cada tres días. El canterano está tocado por una varita y mientras la magia dure hay que aprovecharla. Tampoco por ese costado diestro un apagado Luiz Henrique le aprieta, mientras que Rodri parece una buena alternativa para darle otro aire al envite en la segunda parte o partir desde la izquierda de inicio.

¿Y arriba? Pues parece que Pellegrini ha hecho su apuesta. Si coloca a Abde o Rodri por la izquierda, Ayoze es su hombre en punta; si es el tinerfeño, Willian José, ya recuperado de sus molestias musculares, pondrá a prueba si mantiene el olfato goleador que mostró en las primeras jornadas.

El Alavés, por su parte, llega al partido tras sumar un punto de los últimos 12 posibles, aunque es en su feudo donde se hizo fuerte al inicio de la competición y en Mendizorroza logró las dos victorias de este curso. Eso sí, viene de perder por 0-2 ante el Osasuna y el Athletic y sólo en un partido del campeonato ha dejado su portería a cero (en el triunfo por 1-0 ante el Valencia). Apenas ha marcado un tanto en sus últimos cuatro duelos. Antonio Blanco, expulsado ante el cuadro rojillo, es baja en el conjunto de Luis García Plaza, que recupera a Guridi.