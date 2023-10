Betis: Fekir y Bartra, malas noticias en la enfermería

Preocupantes noticias las que llegan desde la enfermería del Betis, después de que Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa previa al partido de este domingo en casa del Alavés, anunciara novedades sobre el estado de Nabil Fekir y Marc Bartra.

"En teoría era lo que esperábamos (por Fekir), que volviera después del parón. Hoy sufrió un problema muscular propio de los jugadores que sufren estas lesiones de rodilla. Ahora a ver con el cuerpo médico cuál es la duración que puede tener. Va retrasarse su retorno después de la fecha FIFA. Luiz Henrique y Sabaly se van a evaluar en estos quince días. Bartra va a tener un par de meses largos antes de poder volver", ha manifestado el entrenador del Betis.

Fekir ya lleva un tiempo entrenándose con sus compañeros y se esperaba que tras la vuelta de la competición una vez acabe la próxima fecha FIFA reapareciera tras tener el alta competitiva. Sin embargo, ese problema muscular retrasará su vuelta a los terrenos de juego.

Más preocupante aparece en estos momentos esa ausencia de dos meses de Marc Bartra, que tiene un problema en el tobillo que le impidió acabar el encuentro ante el Valencia. Incluso, el zaguero se probó en la previa del partido ante el Sparta Praga para ver si tenía opciones de jugar, pero sus sensaciones no fueron las mejores y ni siquiera fue citado.

La baja de Bartra es significante de cara a la fase de grupos de la Europa League, pues Manuel Pellegrini sólo tiene disponible a Pezzella como único central natural. De hecho, el argentino estuvo acompañado por Marc Roca en el choque ante los checos y todo apunta a que ante el Alavés será Chadi Riad el que actúe como su pareja. Todo esto aviva más el debate de la planificación con esa venta de Luiz Felipe.

"No hay ningún casting por probar ningún central. Tenemos lo que tenemos. En la Europa League sólo a Pezzella y Bartra. No hay nada que buscar. Después, en el campeonato, tenemos a Chadi, que nos aporta un poco para intentar dar descanso. Es un tema cerrado hace mucho tiempo que sabíamos que se nos iba a venir encima. Marc y Guido son dos medios de contención. Alguna vez cumplen en momentos puntuales. No son centrales. Es un tema cerrado. Hoy día nos tocó esto, superamos el primer escollo. Vamos a ir partido a partido, pero no me como la cabeza porque no hay solución, si tuviera cuatro o cinco centrales podía dudar, pero en esto está clarísimo", comentó Pellegrini en la rueda de prensa posterior al partido ante el Sparta.

Tendrá que seguir el técnico bético contando con la fortaleza y el compromiso del excelente vestuario que tiene el Betis para solventar los problemas atrás hasta que llegue la apertura del mercado invernal para poder reforzar el centro de la defensa.