La Argelia de Mandi se juega un puesto en las semifinales de la Copa África

La selección de Argelia, con el bético Mandi en sus filas, se enfrenta a Costa de Marfil a partir de las 18.00 horas. 'Los Zorros', como se le conoce popularmente a esta selección, vienen de golear a Guinea por 3-0 en un partido en el que demostraron que pueden ser los ganadores del torneo.

Los goles de Mohamed Youcef belaïli, Marhez y Ounas dieron el triunfo al equipo africano.

Argelia que no gana la Copa África desde 1990, es clara candidata a alzarse con el trofeo. El bético Mandi está siendo un fijo en las alineaciones del combinado africano y parece que no se moverá del once inicial.

Enfrente, la selección de Costa de Marfil. 'Los elefantes' vienen de superar por la mínima a Mali, gracias a un gol de Wilfried Zaha en la segunda parte. La selección ganadora de dos Copas de África intentará derrotar a uno de los equipos más en forma del torneo.