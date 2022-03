Betis - Eintracht: Bartra cree sin duda que se puede ganar

El Betis viaja este miércoles hacia Alemania para medirse al Eintracht y el vestuario está mentalizado con la posibilidad de remontar. "Claro que se puede ganar", ha asegurado Bartra en la televisión del club, donde también ha analizado al rival.

"Claro que se puede. El equipo es consciente, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo que vamos a ganar todos los partidos, en los estadios que sean. Ahora es ponerlo en práctica, ante un rival que sabe que el empate le vale. Atrás hay que estar muy concentrados, en cualquier detalle se puede decidir. Hay que hacer un partido excelente, Europa te exige eso, tanto ofensiva como defensivamente. Tenemos equipo y mentalidad para ir a ganar el partido", ha indicado el central, que ya se midió al conjunto teutón durante su etapa en el Dortmund: "Ya jugaba el mismos sistema y el mismo estilo, aunque los jugadores sí han cambiado más. No te puedes despistar, no se rinden en ningún momento, tienen la menta fija en hacer goles. Te rompen el partido, en transiciones son muy buenos. Si salimos fuertes va a ser importante. Es un estadio muy grande, muy europeo"-

Además, Bartra se ha referido al entrenador, Manuel Pellegrini, y su modo de llevar al equipo. "Ahora nos habla incluso más, hay más partidos, momentos más tensos y hay cuidar más los detalles. Es un entrenador muy directo, dice las cosas que piensa, las buenas y las malas. Personalmente, lo agradezco, sé lo que él quiere de mí, si sigo como durante estos meses atrás haciendo lo que me pide puedo llegar a estar a un gran nivel", ha señalado el catalán.