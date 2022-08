Bartra pasa del Elche, Elche, a salir de inmediato a Turquía

Cambio radical de la mañana a la tarde en Betis. Marc Bartra pasaba de hablar de su renovación y su futuro inmediato como verdiblanco a ultimar su traspaso al Trabzonspor, actual campeón de la Super Lig turca. El acuerdo entre las dos partes aún no estaba cerrado, pero las negociaciones, sobre un precio de cinco millones por el traspaso, estaban casi finiquitadas de forma positiva.

Bartra, si nada se tuerce, jugará en el Trabzonspor, aunque la reciente experiencia de Álex Moreno tampoco invita a lanzar un mensaje tajante hasta que no se produzca un anuncio oficial de las dos partes. En el Betis aseguraban en la noche del jueves que todo estaba muy cercano, aunque sin cerrar aún.

El día era curioso para Bartra. El catalán era uno de los elegidos por el Betis junto a Miranda para un acto en la tienda que tiene el club verdiblanco en el centro comercial Lagoh. Allí, lógicamente, era noticia por las negociaciones para su renovación y también por los rumores procedentes de Turquía sobre el interés del Trabzonspor por su contratación, algo que hasta entonces negaban rotundamente en la entidad verdiblanca.

Porque posteriormente se volvía a acelerar la negociación. En medio de una gran expectación de bético, Bartra optaba por otra vía. El central, a pesar de las continuas noticias sobre su situación, quería fijar su mensaje exclusivamente en el primer partido de la Liga Santander que enfrentará a su equipo con el Elche el próximo lunes en el estadio Benito Villamarín.

“A día de hoy estoy muy, muy, centrado en el partido del lunes, que al final es para lo que llevamos trabajando durante estos meses, para llegar lo mejor posible, y más allá del Elche no pienso en nada. Sólo en el Elche, en el primer partido de Liga, que ya es suficientemente importante como para pensar más allá. Y con muchas ganas de que llegue el lunes”, comentaba inicialmente Bartra.

Todas esas palabras del futbolista, como siempre suele suceder en el fútbol en el todo cambia con prontitud desde el blanco al negro, se tornaban hacia otro lado. Durante la tarde se aceleraron las negociaciones entre el Betis y el Trabzonspor y la de Bartra debe ser una de las soluciones para abrir el límite salarial por parte de LaLiga.

Aunque en el Betis se insistía en que no hay nada aún cerrado, sí se ponía esa maquinaria en movimiento. El diario As apuntaba incluso que Bartra se iba a convertir en jugador del Trabzonspor por cinco millones de euros en las próximas horas. Así debería acontecer este viernes de no haber nuevas sorpresas.

Más o menos lo mismo ocurrió con su amigo Álex Moreno y el Nottingham Forest y habrá que ver si finalmente se cierra el acuerdo durante el fin de semana para poder inscribir a más futbolistas en LaLiga. Bartra, que hablaba sin tapujos sobre su renovación en Lagoh, “porque hay una buena sintonía para ello”; Bartra, que sólo quería referirse al Elche... A punto de salir al Trabzonspor turco en una operación que ya parece segura, son las cosas de este deporte llamado fútbol.