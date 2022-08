Betis | Una ambición sin límite (ni salarial)

La web de LaLiga ya incluye a 18 futbolistas en la página dedicada a la plantilla del Real Betis Balompié tras sumar a Dani Martín y Loren, ambos sin dorsal, a los que hay que añadir a Miranda, Rodri y Rober, que seguirán inscritos como jugadores del filial. La razón para estas trabas, como ya se sabe, es el límite salarial marcado debido a los parámetros económicos que se señalan por parte de la patronal balompédica, pero lo que no se puede limitar en ningún momento es la ambición de este Betis.

Este viernes podría salir de esta relación Bartra si se concreta su definitivo traspaso al Trabzonspor, pero a cambio deberían entrar los seis profesionales que aún están pendientes de su ficha para estar completamente a disposición de Pellegrini. Eso podría incrementar aún más el mensaje ambicioso que se ha instalado en todo el club bético.

El actual campeón de la Copa del Rey ha tocado plata en el anterior ejercicio y no se quiere parar ahí. Esa ambición se demuestra en las declaraciones tanto de los profesionales como de los hombres que encabezan el consejo de administración, particularmente el presidente, Ángel Haro, que así lo hizo público a pesar de esas dificultades económicas que manan de no haber podido cerrar ninguna operación de traspaso hasta la salida inmediata de Bartra durante el presente verano, algo que era fundamental para el proyecto.

Pero empezando por lo último, en la mañana del jueves se programaba un acto publicitario en el centro comercial Lagoh. El Betis se llevaba hasta su tienda en el citado recinto a dos futbolistas, concretamente Bartra y Miranda, quienes percibían la ilusión que existe entre los aficionados béticos respecto a este inicio de curso a pesar de todas las dificultades que están apareciendo por el camino. Y el central catalán, curiosamente a un paso de salir con una oferta desde Turquía, se iba a subir, sin ningún miedo, a esa ola ambiciosa en la que está surfeando toda la entidad.

"En el vestuario se respira ambición, ganas de hacer cosas grandes. Venimos de hacer un gran año, con la Copa del Rey y también con la Europa League, sabemos lo difícil que es ganar, pero también conocemos ya lo que nos trae el trabajo diario. Somos un equipo con ganas de hacer cosas grandes, hemos demostrado que podemos hacerlo, lo sabemos y vamos a intentar hacer otro gran año. Lo vemos posible y a ver si las cosas salen lo mejor que se pueda. Con títulos o no, eso ya lo veremos". Ésta era la extensa reflexión que lanzaba Bartra en el acto en el centro comercial Lagoh cuando cada vez estaba más cerca su partida hacia el Trabzonspor. Cualquiera lo hubiera dicho entonces.

Más o menos de una manera similar se manifestaba su compañero Miranda durante el mismo acto. "Nuestro lema con Pellegrini es ir partido a partido. Tenemos un gran equipo para hacer cosas bonitas. No hay que pensar en ser campeón, sino como el año pasado. Partido a partido y ya vendrán los resultados", asumía con algo más de cautela el hombre que transformó el último penalti en la final de la Copa del Rey.

Ya el presidente, Ángel Haro, lanzó un mensaje ambicioso el pasado 20 de junio en el acto Siempre Verdiblancos que congregó a los 3.000 socios más antiguos en el Benito Villamarín. "Después de conseguir la Copa del Rey, esto no se detiene. Tenemos que seguir creciendo. Este consejo no se va anestesiar. Tenemos retos importantes: la nueva ciudad deportiva, que será un avance de nuestra cantera, la terminación del estadio... Tenemos retos relacionados con el plan impulso en modernización del club. Si conseguimos llevar esto a buen término el Betis no tendrá techo. No podemos tener números negativos, hay que volver a la senda de los beneficios. Y esta pérdida de dos años debido a la pandemia hay que recuperarla. En nuestro plan estratégico establecemos que nos recuperaremos de estas pérdidas".

Aquí se hila todo con la actual situación, con ese límite salarial que impedía este crecimiento para el Betis hasta el punto de no haber podido inscribir todavía a los tres futbolistas recién fichados, y los tres renovados. Sí figuraba ya Dani Martín tras su cesión al Málaga. Luiz Felipe, Luiz Henrique, Willian José, Guardado, Joaquín y Claudio Bravo son los seis futbolistas aún no inscritos. Había un octavo, concretamente Loren, que ni siquiera tenía un dorsal entre los 25, tal y como se vio frente a la Fiorentina, y está destinado a salir de la entidad, pero el marbellí también entraba en la tarde del jueves en la relación. Todo cambió posteriormente, pues la salida de Bartra puede abrir la puerta a casi todos ellos, o todos sin casi.

Manuel Pellegrini, otro de los que tira siempre del carro con fuerza, esperaba con paciencia. El chileno había aprovechado una de sus primeras comparecencias del presente verano, concretamente el pasado 14 de julio en la concentración realizada en Austria, para mostrar, como siempre, su gran ambición, su deseo extremo de crecimiento: "Todos queremos más. La gente y nosotros. No es fácil conseguirlo, pero vamos a luchar desde el primer día, porque hay cuatro títulos en disputa y vamos a pelear por todos ellos. Hay también por delante un desafío como el de clasificarnos de nuevo para Europa, y si es para la Champions mejor... Pero el desafío más grande es mantener un estilo de juego y un nivel con el que el seguidor se sienta identificado y que consigamos los resultados a través del juego", explicó entonces el técnico verdiblanco.

Ese mismo día ya lanzaba un mensaje Pellegrini sobre el mercado para hacer la mejor plantilla posible y advertía del riesgo de quitar los salarios más altos. "Vamos a estudiar cómo mejorar la plantilla que tenemos sin empeorarla, porque muchas veces por querer quitarse sueldos altos de encima el nivel de la plantilla baja".

De momento, el que continuará es Álex Moreno tras romperse el preacuerdo con el Nottingham Forest. Hasta Miranda, su rival para el lateral izquierdo, apuntaba en el acto en Lagoh que "todos estábamos deseando que se quedase. Fue un jugador muy importante la pasada temporada y viene bien tanto para mí como para la plantilla. Da un salto de nivel que así lo ha demostrado", afirmó. Más ambición a costa incluso de lo personal, aunque Bartra debe salir a Turquía en una política que debe siempre moverse en torno al saber vender para crecer.