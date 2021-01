Betis, cuestión de continuidad

La resaca del derbi dejó en el Betis un cúmulo de sensaciones contradictorias. Si en la previa éstas no eran nada halagüeñas por las numerosas bajas a última hora por coronavirus, al final del choque se mezclaban entre lo bien que compitió el cuadro verdiblanco, dando la cara en todo momento, y el hecho de haber dejado escapar una clara oportunidad de doblegar a un Sevilla ramplón y rácano en muchas fases del partido.

El Betis estuvo muy intenso a lo largo de los noventa minutos, llegó en casi todas las acciones un segundo antes a la disputa de la pelota que su rival y tras unos primeros compases de imprecisiones con la pelota de ambos equipos, los de Pellegrini empezaron a sentirse más cómodos sobre el campo y mostrando más ambición que su rival a la hora de atacar.

El Betis fue muy intenso en todo momento liderado por Canales, con un buen Guido y un eléctrico Lainez

El centro del campo verdiblanco fue clave, con Guido Rodríguez fajándose y cuajando un buen buen encuentro y un Canales sublime en la generación de juego, superando a Jordan y a Oliver Torres, mientras Gudelj prácticamente hizo un marcaje al hombre a Fekir, otro de los nombres propios, esta vez en negativo, para el equipo verdiblanco, pues más allá de las estadísticas individuales tan positivas que el galo pueda tener, su nivel de rendimiento en el Betis sigue dejando mucho que desear.

La siguiente cuestión sigue en la mente del bético: ¿Por qué tiró Fekir el segundo penalti y no Canales?

Así, se seguía ayer cuestionando el bético por qué el centrocampista cántabro no lanzó también el segundo penalti. "Del segundo penal, Sergio, el cuerpo médico quería que jugase 45 minutos, luego lo extendimos a 60-70, estaba cansado. Fekir es un gran pateador de penaltis, tomó la responsabilidad, y falló. Le correspondía a él patearlo en ese momento. Sergio estaba sintiendo el esfuerzo físico", comentó Manuel Pellegrini en sala de prensa tras el partido, en una explicación nada convincente. "Los dos estamos como lanzadores, es indudable la calidad de Fekir. Yo estaba viendo la pantalla del VAR y él ha cogido el balón como yo lo he cogido en el primero. Estaba convencido y no hay que darle más vueltas, hay plena confianza en él", indicó Canales en El Transistor en referencia a lo sucedido en una acción en la que el 10 del Betis, con los valores de ser un gran capitán, debió, tal vez, tirar de galones y autoridad para reflejar su liderazgo absoluto cogiendo de nuevo la pelota para patearla desde los once metros.

La buena imagen no oculta el fallo atrás de Mandi y deja claro que Loren merece jugar más

Tampoco se debe obviar en el análisis del derbi en clave bética el buen papel y el protagonismo que está tomando Diego Lainez, eléctrico en el regate y en el uno contra uno, pero con algún detalle por pulir aún como en relación al golpeo de la pelota. El azteca está aprovechando los minutos y le está sabiendo devolver a Pellegrini la confianza que le está dando. Un Pellegrini que planteó bien el encuentro pero que en su debe sigue arrastrando el hecho de no darle más oportunidades a Loren.

El Betis no gana un derbi en el Benito Villamarín, sin Lorenzo Serra Ferrer, desde 1986 (1-0, Romo)

El marbellí volvió a mostrar en el derbi que es con diferencia el mejor de los delanteros de la actual plantilla, en cuanto a la hora de ponerse de gol, generarse él sólo las ocasiones y por todo el beneficio que su trabajo aporta al equipo. Por el contrario, muy flojos fueron los diez minutos que Borja Iglesias que estuvo sobre el campo sustituyéndolo. Y de nuevo, no faltaron en otro partido más los errores en el eje de la defensa, como quedó reflejado en la acción del 0-1, con un despeje horrible de Mandi.

Haro y Catalán siguen sin ganar un derbi sin Serra: de nueve disputados, dos empates y siete derrotas

Errores que siguen costando caros a un Betis que en líneas generales mereció más por ocasiones, juego y sensaciones, pero que en cuanto al resultado, que es lo que al final importa en el fútbol, desaprovechó la oportunidad de enmendar algo unos números sonrojantes en cuanto a derbis disputados en el Benito Villamarín. Y es que el Betis no gana un derbi en su estadio, sin Lorenzo Serra Ferrer (como técnico y luego como vicepresidente deportivo) desde 1986 (1-0, Romo). Además, Ángel Haro y José Miguel López Catalán siguen sin ganar un derbi, sin Serra Ferrer, en el club. De 9 disputados, ninguna victoria, dos empates y siete derrotas (@BetisStats).

Ahora, el Betis visitará El Alcoraz para medirse al Huesca el próximo lunes 11 de enero en una cita en la que deberá refrendar con una victoria la buena imagen dada en el derbi. Una cuestión de continuidad.