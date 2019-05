El presidente del Betis, Ángel Haro, ejerce hoy de anfitrión de la final de la Copa del Rey y en su atención a los medios el dirigente también habló de la actualidad del equipo verdiblanco, que pasa por la contratación del entrenador. "Queremos uno con muchas ganas de trabajar", indicó Haro en Onda Cero, donde también admitió que el club maneja una lista corta de técnicos.

"Hay una lista corta, como solemos decir, pero decidido totalmente no está. La secretaria técnica propone una lista de entrenadores y lo decidimos, vemos los pros y los contras… nada funciona en el Betis de forma unipersonal y la comisión deportiva es un equipo más, en el que coincidimos en muchas cosas y en otras no. La decisión es de todos", comentó el dirigente, que también expresó el perfil que se busca: "No tiene por qué ser necesariamente alguien con ascendencia del Barcelona. Puede ser cualquiera que se amolde a lo que queremos que sea, un entrenador de proyecto, no queremos cambiar de entrenador cada cierto tiempo, de hecho nos hubiera gustado que Quique hubiera terminado sus tres años de contrato. Un entrenador que sepa dónde viene y con muchas ganas de trabajar. No nos preocupa que sea muy conocido, sino que sea un entrenador que estemos a gusto con él. Que siga con una filosofía parecida a la que tenemos. Tenemos jugadores de calidad, y no podemos cambiar de sistema de una manera radical. Un sistema parecido, cada entrenador con su seña de identidad, pero un equipo que juegue bien, toque el balón y haga un juego parecido al que tenemos".

Sobre las posibilidades económicas de la entidad, Haro también fue explícito. "Estamos bien, aunque no estamos tan holgados. El concurso de acreedores está casi finiquitado. Estamos bien, pero no sobrados. Podemos fichar pero también tenemos que vender, aunque no de una manera desesperada. 130 y algo millones de presupuesto y si hay alguna plusvalía antes del 30 de junio habría que sumarla", indicó el presidente, que también lamentó no haber acertado con un delantero en enero: "Es verdad que uno de los fallos que hemos tenido es el mercado de invierno. Nos hacía falta gol y no hemos podido reforzarnos adecuadamente en invierno. Los números que tenemos en cuanto a goles de los delanteros son de los peores de la historia, ha sido una merma que son puntos".