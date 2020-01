La salida de Lorenzo Serra Ferrer desembocó en un distanciamiento con los actuales dirigentes béticos, que no valoran la posibilidad de contar con el balear en su proyecto. "Es difícil que crucemos nuestros caminos como dirigentes del Betis juntos", ha dicho el presidente, Ángel Haro, en Canal Sur Televisión, donde ha cerrado la puerta a esa opción que sí le gustaría a muchos otros béticos.

"Si se hubiese tenido altura de miras, lo mismo lo ideal hubiese sido que siguieran los dos, Serra y Setién, pero no se pudo dar. Con Setién porque ya las partes no estábamos cómodos con la situación y con Serra porque lo decidió él. Si había problema entre ellos, a nosotros no nos constaba así que no pudimos trabajar en mejorar esa relación, porque hasta los últimos cuatro partidos no se evidenciaron diferencias", ha añadido el presidente sobre esa relación entre el vicepresidente deportivo y el entrenador que acabaron saliendo de la entidad verdiblanca al finalizar la temporada.

"Con Serra es difícil que cruzemos nuestros caminos como dirigentes del Betis juntos, si alguna vez hay otra alternativa con otra gente en la que está Lorenzo pues sería posible", ha apuntado Haro sobre ese posible regreso del balear a la entidad. El acercamiento entre Serra y Joaquín Caro Ledesma, el exconsejero de la entidad, tampoco ha sentado bien entre los dirigentes béticos, de ahí que ahora mismo sea imposible la vuelta del balear.