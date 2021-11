Ángel Haro: "Ya veremos la situación de fichas en enero"

Tras una Junta de accionistas del Betis sin sobresaltos, el presidente, Ángel Haro, atendió a los medios de comunicación para repasar otras cuestiones de actualidad. Desde los posibles fichajes en enero a la sanción a Fekir, el dirigente ha respondido sin problemas.

Plan

"Para que el crecimiento sea sostenible, las ventas siempre deben ser mayores que las ventas. Hay que ser cautelosos a la hora de hacer inversiones, y más ahora para cuadrar cuentas".

Sanción a Fekir

"Es cierto que ni debía reaccionar así, pero es un jugador que recibe muchísimas faltas. Si este jugador jugara en otro equipo que optara por LaLiga, el tratamiento sería diferente. Tengo que decirlo. Es increíble la cantidad de faltas que recibe. Reaccionó mal, pero hay que ponerse en el pellejo del jugador. Pero no debió hacerlo. ¿Recurso? Lo dejaremos así, parece casi imposible que se rebaje una sanción. ¿Su futuro? Él está feliz aquí, hay una predisposición positiva, pero las prisas encarecen cualquier negociación. Me gustaría que se quedase con nosotros".

Dani Ceballos

"Tenemos el plantel completo ahora mismo, no hay fichas disponibles. Ya veremos la situación de fichas y opciones cuando llegue el mercado de invierno. ¿Un regalo de Reyes? Siempre debemos estar abiertos a reforzar el equipo, pero hay que ver en qué condiciones y la disponibilidad de fichas que tenemos. Para que haya fichajes, debe ser una opción casi regalada y que se liberen fichas. O hacemos una gran venta en invierno, o es difícil que llegue alguien".

Ciudad Deportiva

"Entiendo que se terminará antes de que comencemos con el estadio. Es complicado que comencemos antes de dos años con el Villamarín. Estamos analizando todas las posibilidades".

Joaquín y su futuro

"Hablo constantemente con él. Está contando menos, asume que puede ser su último año y puede ser así. ¿Despedida? No lo hemos pensado, es junto a Rafael Gordillo el mejor embajador que podemos tener, ojalá se quede con nosotros aquí cerca siempre".

Derrota en el derbi

"No estuvimos bien en esos tres partidos. Sigue habiendo la misma ambición y el plantel quiere estar ahí arriba. ¿Celebración de Monchi? Yo ni la vi, no me molestó. Es libre de expresarse como quiera, ahí no me meto. Yo también celebré la victoria por 3-5 en el Sánchez-Pizjuán".