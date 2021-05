Betis, la perspectiva positiva de Cordón

Por otro lado, uno de los temas candentes en la actualidad verdiblanca es el futuro de Emerson . El Barcelona tiene al brasileño muy presente, tanto para incorporarlo a sus filas como para una posible venta con la que obtener un beneficio importante, del que el Betis también sacaría rédito económico. En este sentido, Cordón prefiere centrarse en la Liga y abordar las cuestiones de futuro como ésta una vez que concluya el campeonato: "Todos hemos visto un crecimiento, una evolución importante, él ha crecido con el club, con los compañeros, es un jugador que está preparado para jugar en cualquier equipo. Claro que nos gustaría que se quedara con nosotros durante muchos años, todos sabemos cómo están las circunstancias contractuales. Ahora eso no nos preocupa, no pensamos en el futuro, vamos a esperar 15 días y será el momento de tomar las decisiones".

La exigencia, un valor clave para Claudio Bravo

El portero del Betis Claudio Bravo mostró ayer, en una entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco, cómo es su mentalidad en el mundo del fútbol y la importancia que la exigencia tiene para él en el día a día. "El hecho de que te exijan es positivo. Me gusta cuando no juegas bien y te critican. Yo no vivo del halago, sino con la otra sensación de la película. Pero el que te exijan es bueno porque no existe relajación durante la semana o a la hora de competir. Eso habla de la fuerza de la afición dentro de un club. Aquí, si pierdes un partido, la gente está en alerta, se genera ruido y eso es positivo porque te mantiene con la sensación de estar siempre vivo", señaló el jugador chileno.