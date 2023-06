Oficial: Antonio Cordón, nuevo director deportivo de Olympiacos

El español Antonio Cordón es el nuevo director deportivo del Olympiacos griego, que, tras quedar tercero en la liga helena, jugará la previa de la Liga Europa la próxima temporada.

Cordón continúa así su carrera tras dejar el mismo cargo en el Betis el pasado mes de febrero y se encontrará en Grecia con sus compatriotas Sergi Canos, extremo, y Pep Biel, centrocampista. El Olympiacos estuvo entrenado hasta abril por el español Michel González.

Su sustituto fue el francés José Anigo. Antonio Cordón asume otro reto en su carrera después de abandonar el Betis, al que llegó tras fichar en enero de 2020 por Ecuador y dejar dicho cargo en julio debido a la pandemia del coronavirus.

Previamente trabajó en el grupo chino Hope, con Granada, Chongqing Lifan, Parma y Tondela y en la dirección deportiva del Mónaco, que ganó la Ligue 1 con el francés Kylian Mbappé en la plantilla. Cordón se inició en el Villarreal, en el que estuvo 17 años.

Ο Αντόνιο Κορδόν είναι ο νέος Αθλητικός Διευθυντής της ομάδας μας! Καλωσόρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού! / Antonio Cordón is our new Sport Director! Welcome to the Olympiacos family!