La resaca de Grecia aparece en Heliópolis

La resaca europea dejó en el Betis un punto que hasta se pudo considerar positivo tras el choque viendo cómo se le había puesto el partido al conjunto de Quique Setién. Bajo el calor de los 37 grados que hicieron ayer en el estadio Benito Villamarín, con cincuenta mil espectadores en la grada, empezó el cuadro verdiblanco a jugar como si todavía no hubiera vuelto de Grecia. Atolondrado, poco enchufado y con un fútbol muy previsible.

Calor, mucho calor... menos para el Athletic, que al igual que muchos otros rivales, conocen ya la forma de jugar de los heliopolitanos y fruto de su excelente trabajo llegó a ponerse con justicia dos goles arriba en el marcador, sacando a relucir un dato objetivo que habla del inicio de temporada del equipo de La Palmera: once contra once, el Betis aún no ha marcado ningún gol en seis partidos. Y ha encajado cinco. Sólo ha sido capaz de marcar con el rival en inferioridad numérica. Así se comprobó con el tiro en el pie de Susaeta al filo del descanso.

Tras la vuelta de la caseta, la afición bética, que respondió como siempre, se enchufó con el ímpetu de un Betis que acortó distancia con un tanto de Bartra. Zapatazo del catalán para convertir Heliópolis en una caldera todavía más en ebullición. Se veía ya otro partido desde que los de Berizzo se quedaron con uno menos, y así sucedió. Ambos técnicos, en otro duelo atractivo del partido, movieron el banquillo y el ímpetu bético dio su fruto con el tanto del empate, obra de Sergio Canales, que anotó su tanto 25 como profesional en 279 partidos (@LaLigaenDirecto), 12 con la Real Sociedad, siete con el Racing de Santander, cinco con el Valencia y ninguno con el Real Madrid. 2-2 y el Villamarín quería más calor, más goles, veía cómo su equipo podía darle la vuelta al marcador. Mucha fe, mucho calor, mucha ilusión...

Y todo eso se concentró en un remate de Sanabria, a poco para el final, que se fue fuera para alimentar el debate de la sequía goleadora de los delanteros del conjunto verdiblanco. Esta vez jugaron el paraguayo, inédito en la primera parte y en la segunda desatinado en la que tuvo, entró Loren en la segunda parte, y Sergio León se quedó sin jugar en Liga, donde hasta el momento sólo acumula 22 minutos. Pero si el debate sigue abierto en la delantera, lo mismo sucede en el lateral diestro, con la titularidad de Francis ante Barragán.

Un debate en un Betis resacoso que acabó la jornada en decimotercer lugar, con un triunfo, tres empates y una derrota en cinco partidos. Un Betis, que al igual que ante Olympiacos, fue incapaz de ganar con su rival con uno menos. Calor, mucho calor...