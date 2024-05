Camareros teletrabajando: la nueva forma de pedir en restaurantes que está siendo muy criticada

Las nuevas tecnologías no dejan de cambiar el mundo como lo conocemos, especialmente en el mundo de los negocios, lo que deja estampas cuanto menos sorprendentes. Por ejemplo, el teletrabajo, que con motivo de la pandemia de covid-19 comenzó a usarse en multitud de empresas ha llegado a la hostelería en algunos locales en Estados Unidos.

Unas imágenes que no dejan indiferente

Hace unos meses una cadena de restaurantes de comida rápida en Estados Unidos se hizo viral por su particular forma de atender a los clientes, ya que los cajeros que tomaban las comandas ni siquiera se encontraban en el mismo país. Se trata de una cadena en la que los clientes son atendidos por un trabajador que reside en Filipinas y guía a través de una videollamada en el proceso de pedido y cobro de la comida a la persona en el restaurante. Imágenes como la publicada por Brett Goldstein en X (antes Twitter) en la que se refería a este hecho como "una locura", dieron la vuelta al mundo. Pero ¿qué lleva a una empresa a tomar estas decisiones empresariales?

Desde el podcast Spicy4tuna han querido dar una explicación sencilla (que no ha gustado a mucha gente), señalando que todo radica en el coste de los salarios. En el podcast explican que la empresa excusa esta decisión en que el salario mínimo en Nueva York, donde opera la cadena, es de 16 dólares la hora, mientras que en el país asiático la empresa puede simplemente pagar a los trabajadores 3,75 dólares la hora, más de 4 veces menos. Añaden que el teletrabajo permite también que el mismo dependiente pueda trabajar en varias franquicias al mismo tiempo, lo que puede suponer una reducción del personal.

En el fragmento del videopodcast, Willyrex (creador de contenido y empresario) añade que "les pagan un sueldo de tres o cuatro dólares la hora" y que seguramente a eso se le sume una comisión según el número de ventas. Sin embargo, estas explicaciones no terminan de vender este modelo a los usuarios, que han criticado duramente este nuevo modelo de negocio.

Entre los comentarios se puede leer a gente que asegura que no consumiría en establecimientos que utilizan estas prácticas, además de pedir el boicot contra los que las apliquen. "No sé qué tiene de gracioso eso. Entiendo que los tiempos cambian, pero es una vergüenza que las empresas ganen más dinero a costa de no dar empleos locales", puede leerse en otro de los mensajes. Otros mensajes se centran también no solo en el daño a los trabajadores locales, sino también en la explotación laboral de los trabajadores a distancia por ahorrarse los sueldos del sitio en el que generan los ingresos: "ahora se puede dejar a más gente en el paro porque se puede tele-explotar. Y te lo explican como si fuese algo maravilloso", reza otro de los comentarios del post.