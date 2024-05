La razón por la que "robas" horas al sueño y el truco para que no afecte a tu salud

Estás acostado en la cama. Lo has hecho porque tenías mucho sueño. De repente, una vuelta hacia un lado, otra hacia otro y coges el móvil. Un vídeo tras otro. El dedo no para de deslizarse por la pantalla haciendo scroll, postergando el momento de cerrar los ojos.

Has estado tan ocupado durante el día que sientes la necesidad de desconectar de alguna forma, de tener un momento para ti, un momento al que puedas llamar ocio. Pero, ¿tiene que ser a costa de robarle horas al sueño? Esto tiene un nombre. Se llama "procrastinación del sueño por venganza". Realmente es un término humorístico pero la situación en sí no es para tomársela a broma porque quitarte horas al descanso de tu cuerpo y de sueño, no es nada saludable.

Esto se practica como una forma de "venganza" de tu cerebro por haberle privado del descanso durante el día y se "venga" por la noche, robándote horas de sueño. Sin embargo, esta táctica rara vez resulta en una verdadera venganza, ya que privarse del sueño puede tener consecuencias negativas para la salud y el rendimiento. En cambio, puede ser más útil abordar las responsabilidades de manera proactiva y encontrar formas saludables de lidiar con el estrés.

En cierto modo, las personas que, según una encuesta suelen ser mayoritariamente del género femenino, deciden desvelarse por venganza lo hacen como una forma de recuperar un poco de libertad y ejercer control sobre el único tiempo del que disponen. Por eso, nos vemos por la noche consultando las tiendas online o revisando las redes sociales, aunque no interactuemos con nuestros contactos.

Consecuencias de procrastinar el sueño

La procrastinación del sueño puede causar una serie de problemas, tanto a corto como a largo plazo porque al no dormir lo suficiente, te sientes cansado y somnoliento durante el día, lo que afecta a tu capacidad de concentración, de realizar tareas y de tomar decisiones. Esto trae como consecuencia, a su vez, que se vea afectado el rendimiento escolar y laboral, afectando a la capacidad de aprendizaje durante las horas lectivas y de recordar información.

La privación del sueño de manera crónica se ha relacionado con una serie de problemas de salud física, como un aumento del riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad y un debilitamiento del sistema inmunológico, en general. Pero también tiene consecuencias en la parte mental ya que la falta de sueño aumenta el riesgo de depresión y ansiedad, así como también supone un añadido a las patologías existentes empeorando sus síntomas.

Cuando te privas del sueño, el humor se ve alterado haciendo que tengas un comportamiento menos paciente con las personas que te rodean, por lo que tus relaciones pueden verse afectadas porque no todos tolerarán tu comportamiento. La procrastinación del sueño puede hacerte entrar en un círculo vicioso en la que pospones las responsabilidades hasta tarde, lo que a su vez te obliga a quedarte despierto hasta altas horas, por lo que vas a tener más dificultades para cumplir con las responsabilidades al día siguiente.

Toma el control de tu vida

Según la OMS, un 40% de la población tiene trastorno del sueño. Estos problemas con los que nos encontramos a la hora de dormir tienen que ver, generalmente, con los hábitos que llevamos a cabo. Así que puedes empezar por coger las riendas de tu vida y ponerle remedio. ¿Cómo puedes hacerlo?