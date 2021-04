Miranda: "El punto es agridulce, pero hemos competido con uno menos"

El otro jugador del Betis que pasó por zona mixta fue Miranda, que ofreció su punto de vista sobre el partido y su situación personal.

Empate

"Siempre no ganar te deja un sabor agridulce. Se ha complicado el partido, defender al Athletic es complicado con once y con diez, más. Hemos competido como equipo y no hemos perdido".

Competir

"Esto forma parte del fútbol, te puedes quedar con diez, nueve, y lo importante es competir y cuando no se puede ganar, puntuar para mantenerse ahí arriba".

Acción del gol de Mandi

"No lo he visto, pero lo veré después y veremos".

Titularidad

"Me he encontrado muy bien. Con este equipo es más fácil, muy cómodo y esperemos el próximo fin de semana ganar en Madrid. Habrá que ganar ese partido".