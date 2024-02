Betis - Athletic: Momento de levantarse

Tras las decepciones en la Copa del Rey y en los torneos por el Viejo Continente (Europa League y Conference), al Betis sólo le queda pelear en la Liga por volver a disputar competición europea la próxima temporada.

Manuel Pellegrini ya explicó ayer en rueda de prensa que la competición liguera es prioritaria por delante de las europeas, mientras no haya un salto de nivel en el plantel, e incluso, las críticas recibidas, dentro de esa mentalidad exigente que tiene, las valoró de forma positiva tras comprobar que lo que antes era una ilusión o una ambición, ahora es una obligación, en el sentido de jugar en Europa y hacer un papel mucho más digno que estos años. Por eso, el preparador heliopolitano apeló a la unidad entre equipo y afición para que el Betis se levante del golpe sufrido en Croacia con un triunfo que le permita aprovechar el tropiezo de la Real Sociedad ante el Villarreal (1-2) para volver a la sexta plaza.

Y es que ahora, el cuadro de La Palmera, con un partido a la semana y recuperando jugando importantes, debe mostrar y mantener un nivel mejor que el actual para conseguir por cuarta campaña seguida plaza en Europa. Por tanto, es momento para que los verdiblancos tiren de carácter, raza y fútbol para levantarse ante su parroquia.

El Betis, tras el varapalo del jueves, tiene la obligación de salir intenso y dar una imagen muy distinta a la que ofreció en Zagreb

En cuanto al posible once, Pellegrini está obligado a hacer cambios por las bajas por lesión y sanción, un total de nueve. Isco, Abner, Ayoze, Guido, Bartra y Bakambu están con sus diferentes procesos de recuperación; y Marc Roca, Sokratis y Miranda deben cumplir un partido de castigo. Así, con el posible equipo titular estaría formado por Rui Silva; Bellerín, Pezzella, Chadi Riad y Sabaly, éste ya recuperado de sus problemas físicos; Johnny Cardoso y Altimira en el doble pivote; una línea de tres por delante con Fornals, Fekir y Abde; y el Chimy Ávila como referente, aunque sin descartar alguna variante en la mediapunta: el ex del West Ham actuaría de enganche y Assane entraría en la derecha para que descansara Fekir, cuyo nivel, desde su regreso, no termina de ser elevado.

Los verdiblancos tendrán que subir el nivel de juego que vienen mostrando si quieren tener opciones de doblegar a un Athletic vertical y con físico

Enfrente tendrá el Betis a un Athletic que atraviesa por un gran momento, quinto en Liga peleando por jugar la Liga de Campeones y con un ojo puesto también en la cita intersemanal ante el Atlético de Madrid en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. En este escenario, las mayores preocupaciones para Ernesto Valverde aparecen en la formación del once: si arrancar el partido con su equipo titular o reservar a jugadores importantes. No es fácil la decisión, ya que dos de sus baluartes, Nico Williams y Sancet, salieron en la última media hora ante el Girona y se mostraron necesitados de minutos tras no jugar los últimos partidos por problemas físicos. Y no parece que a los otros dos delanteros, Iñaki Williams y Guruzeta, vaya a darles descanso. Al mayor de los Williams para que recupere el nivel previo a su viaje a la Copa de África, y a su compañero, renovado hace unos días hasta 2028, para aprovechar su magnífico momento de forma. No obstante, también resaltar el nivel de Álex Berenguer, que lleva ya seis goles marcados siendo el suplente de Nico Williams; y de Unai Gómez, quien está aportando en la mediapunta cuando releva a Sancet. De ahí, las dudas del preparador del Athletic.

Sí son seguros el meta Unai Simón y los laterales De Marcos y Yuri, ya que la segunda opción de ambos, Lekue, está lesionado. En la zaga se presume fijo a Yeray porque sus dos compañeros, Dani Vivian y Aitor Paredes, casi todo el curso titulares, tienen cuatro amarillas; y por delante el gran momento de Beñat Prados le da ventaja sobre Mikel Vesga para acompañar a Ruiz de Galarreta. Así se presenta esta cita en un Benito Villamarín donde se espera una muy buena entrada. La hinchada verdiblanca quiere ver una reacción de su equipo. Es el momento de levantarse.