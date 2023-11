Betis: Ayoze, un buen socio de Isco en Heliópolis

El fútbol ofensivo del Betis gira en torno a la figura de Isco Alarcón, pero alrededor del futbolista de Arroyo de la Miel orbitan otros elementos de ataque que también están ofreciendo un rendimiento alto en lo que se lleva disputado de temporada, como es el caso de Ayoze Pérez.

El tinerfeño corroboró con su buen tanto al Mallorca que es un jugador importante en el conjunto verdiblanco, donde goza de la confianza plena de Manuel Pellegrini, figura clave para que el delantero llegara a mitad de curso la campaña pasada procedente del Leicester y tras quedar libre decidiera alargar su periplo en Heliópolis hasta junio de 2027.

Los números de Ayoze en lo que va de curso son 11 encuentros de Liga (903 minutos) con tres goles y una asistencia; y tres partidos de Europa League (142 minutos) en los que marcó un gol, el cual sirvió para darle al equipo heliopolitano los tres puntos en Limassol ante el Aris (0-1) para situarlo líder del Grupo C. Sin duda, buenos guarismos del futbolista nacido en Santa Cruz de Tenerife y que tan bien se ha acoplado a la idea de juego de Pellegrini, que no ha dudado en situarlo tanto escorado a la banda izquierda como de delantero centro, como por ejemplo en el encuentro en Vitoria ante el Alavés, donde llegó a marcar.

El técnico verdiblanco está aprovechando la polivalencia de Ayoze, que ahora con el buen hacer de Willian José viene jugando de nuevo escorado en el flanco izquierdo del ataque, demostrando que sigue teniendo ese punto de chispa que le permite conducir y regatear en carrera con mucha solvencia. Ante el cuadro mallorquinista, en la primera parte, demostró su verticalidad y en la segunda encontró el premio de gol tras una buena asociación con Isco y Luiz Henrique para batir a Rajkovic con un disparo ajustado y fuerte por bajo. Fue la recompensa al buen partido que estaba realizando.

Atrás parecen haber quedado ya unas molestias físicas que lo dejó sin tener minutos en el encuentro en Getafe. Pellegrini lo dosifica bien y Ayoze responde en el terreno de juego a un nivel alto que podría abrirle la puerta de la selección española por parte de Luis de la Fuente. De hecho, en una entrevista reciente en La Sexta, reconocía el jugador del Betis su deseo de poder defender la camiseta de la selección: "Es una espina que siempre he tenido muy clavada. He tenido mis momentos de frustración con eso, la verdad. Creo que cuando jugaba en Inglaterra tuve momentos muy buenos como para haber tenido esa oportunidad. Tampoco estaba pidiendo nada del otro mundo. Al menos, me habría gustado sentirme observado. Eso no significa que tuviese que ir obligatoriamente, es sólo que me habría gustado sentirme entre los mejores de mi país para representar a mi país, que creo que es lo más maravilloso que hay en esta profesión".

El atacante bético tendrá que estar atento a la lista que Luis de la Fuente dé el próximo viernes (11:30) para los partidos ante Chipre y Georgia, pues podría sacarse esa espinita. Mientras tanto, Ayoze trabaja con el resto de compañeros para la cita europea del jueves ante el Aris Limassol, sin perder de vista la cita del domingo en Nervión. "Es inevitable hablar del derbi. Al final todos sabemos el ambiente que se respira en los días previos. Al final, una semana exigente, importante. Primero Europa League, luego el derbi. Dos partidos importantísimos para nuestro futuro y con las sensaciones y la confianza de hoy lo afrontaremos de la mejor manera posible", comentó tras la cita ante los bermellones, donde se vio que tiene una buena conexión con su Isco, su socio.