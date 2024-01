Betis: Ante el Barcelona, Marc Roca y...

El Betis afronta el encuentro ante el Barcelona con bastantes ausencias, entre salidas, lesionados y jugadores en la Copa de África, y una de las dudas radica en el centro del campo. Concretamente en quién será el acompañante de Marc Roca, en el doble pivote, en el once titular que ponga en liza el próximo domingo Manuel Pellegrini.

La baja de Guido Rodríguez seguirá siendo ocupada por el centrocampista cedido por el Leeds United y como pareja tiene el preparador chileno dos opciones: apostar por Altimira o por Johnny Cardoso. El primero ya jugó, precisamente, ante el Barça en el encuentro de la primera vuelta y tiene bastantes opciones de ser de la partida por delante del último fichaje verdiblanco, que en su presentación ya dejó claro que está para lo que quiera el míster chileno.

Altimira El ex del Getafe ya jugó ante el cuadro azulgrana en el compromiso de la primera vuelta

"Hablé con Pellegrini, me dio la bienvenida, me dijo que estuviera tranquilo durante mi adaptación aquí, es un cambio muy grande, hace falta tiempo, pero me dio confianza para poder hacer lo mejor y ayudar al equipo. En las posiciones de mediocampo me siento cómodo, estoy jugando más últimamente como primer volante, más defensivo, pero estoy a disposición del míster para jugar donde me pida, también en posiciones creativas, y poder ayudar al equipo", expresó el ex futbolista del Internacional de Porto Alegre, que días entrenándose con absoluta normalidad junto al resto de sus compañeros.

Cardoso El ex del Internacional de Porto Alegre aguarda la oportunidad de debutar como jugador del Betis

Y es que la más que probable ausencia de William Carvalho, que sigue recuperándose de sus molestias en los isquiotibiales; y la baja segura de Guardado, que se despedirá de la afición bética en ese partido ante los azulgrana; sólo dejan a Pellegrini las opciones de Altimira y Cardoso, dos futbolistas jóvenes en los que el club de Heliópolis tiene depositadas muchas esperanzas de cara a seguir creciendo.