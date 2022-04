La madurez de Bartra

El futbolista del Betis Marc Bartra atraviesa por un excelente momento. El central ha tomado impulso para recuperar su mejor versión y sus buenas cualidades como zaguero brillan de nuevo en un conjunto verdiblanco en el que reconoce haber alcanzado su madurez futbolística, como bien expresó ayer en Cope Sevilla.

"Llevo meses que me estoy encontrando muy bien, no sólo a nivel físico sino a nivel mental y de madurez. Estoy en una edad muy buena para un central y me estoy sintiendo con esa seguridad conmigo mismo, sabiendo lo que quiere el míster de mí y haciendo lo que toca. Con ganas de aportar mi granito de arena y estoy disfrutando mucho", indicó el jugador nacido en Sant Jaume dels Domenys. Esa seguridad que siente consigo mismo se está reflejando en el terreno de juego, siendo en estos momentos un baluarte muy importante en la zaga de un Betis con el que tiene contrato lo que resta de temporada y otra más, de ahí que no esconda su deseo de alargar su periplo en Heliópolis, aunque lo deja todo en manos del club: "Aún queda lo que resta de temporada más el año que viene y es más pregunta para Cordón, porque yo estoy muy contento aquí y muy focalizado con lo importante, que es estar en la parte futbolística. Ya se verá. Yo me siento en un momento muy bueno y esa pregunta es más para el club que para mí. Cuando llegué, mi objetivo era que estuviéramos en Europa cada año y a día de hoy se está dando, así considerándonos como un equipo de los de arriba. Sería tonto pensar que no quiero estar en un club como el Betis en el que estoy muy bien justo cuando se están cumpliendo las cosas por las que vine".

Bartra destaca el buen ambiente que hay en el vestuario, con el grupo muy comprometido

Y es que más allá del futuro, Bartra está centrado en el presente. Un presente donde se muestra ambición y exigencia, tanto en la Liga como en la final de Copa: "A lo que damos más importancia es a saber que lo que hacemos cada día nos lleva a que en el partido siguiente hagamos lo que queremos hacer. Estar enchufados desde ya, estar muy metidos y muy focalizados y eso nos va a permitir luchar en la Liga por estar lo más arriba y cuando llegue la final, luchar por ella. Estamos viendo el nivel que hay en la Liga, que cualquier partido se te puede complicar. Estamos a un nivel alto y creo que no te da para relajarte ni para ponerte ambicioso a niveles exagerados, sino para estar con la confianza exacta. Estamos en ese equilibrio".

El defensa resalta la importancia de Manuel Pellegrini en el cambio de mentalidad del plantel

Un equilibrio, entiende Bartra, conseguido por la mentalidad ganadora que existe en un vestuario en el que reina un gran ambiente: "Estoy contento, valorando lo que estamos viviendo desde hace más de un año. Acompañan no sólo los resultados, sino también la comunión que hay dentro, lo claro que tenemos todos lo que hay que hacer. Estoy orgulloso de cómo se vive todo aquí y lo importante que es haber forjado un grupo ganador".

En este sentido, Bartra resaltó la figura de Manuel Pellegrini. "Es un entrenador que ha estado en equipos grandes y tiene esa mentalidad, la cual nos la inculcó desde el principio. Lo primero es creerle para poder generar ese gen ganador, y hace y dice las cosas muy claras. En ese aspecto es una pieza súper importante", concluyó el zaguero heliopolitano, que ha vuelto a reencontrar su gran nivel. Es la madurez de Bartra.