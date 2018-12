Bartra, en la terna del Barcelona

El excelente rendimiento de Marc Bartra en el Betis no está pasando desapercibido. Si Luis Enrique lo recuperó para la selección española, ahora es el Barcelona el que tiene al central en una terna de posibles incorporaciones en este mismo mercado de enero. La lesión de Umtiti, que no acaba de recuperarse, pone al club azulgrana ante la necesidad de fichar un defensa en invierno y los técnicos ven en Bartra un candidato ideal, tanto por edad como por su conocimiento de la casa azulgrana.

El sueño del Barcelona, como informa Mundo Deportivo, es el defensa del Ajax Matthijs de Ligt, pero la negativa del equipo holandés a traspasarlo en enero, provoca que la entidad azulgrana haya puesto sus miradas en otros jugadores como Diego Llorente, Jorge Meré y Marc Bartra.

La cláusula de rescisión del verdiblanco se cifra en 60 millones de euros, una cantidad elevada aunque no inalcanzable en el actual mercado de fichajes. Eso sí, desde Barcelona se apunta a una oferta que estaría muy por debajo de esa cifra, algo que no sería aceptado en el Betis, que no tiene necesidad presupuestaria de vender en enero, aunque ahí también entraría el juego el deseo del jugador. Hasta el momento, Bartra se ha sentido muy identificado con el club verdiblanco e incluso el pasado jueves reconoció haberse emocionado con la tremenda ovación que le brindó la grada cuando fue sustituido en el duelo ante Olympiacos.

De momento, el Barcelona sólo tiene el nombre de Bartra en una lista de posibles incorporaciones, a la espera de tomar una decisión definitiva, una vez que conozca la evolución de la lesión de Umtiti. Pero el mercado empieza a moverse y el Betis seguro que será protagonista en enero.