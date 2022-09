El Villamarín, entre los campos con más asistencia de las cinco grandes ligas europeas

El Betis de Manuel Pellegrini engancha y la afición verdiblanca disfruta de su equipo de la mano del Ingeniero. La comunión entre el técnico chileno, los jugadores y la hinchada heliopolitana es extraordinaria y esto se refleja en los datos de asistencia de los partidos disputados en el Benito Villamarín en la presente temporada, siendo el estadio heliopolitano uno de los que más público recibe cada jornada entre las cinco grandes ligas europeas (Inglaterra, Italia, Francia, Alemania y España).

Así, un estudio realizado por SPOTbible sitúa al Villamarín en el puesto número 17 de una clasificación formada por 72 equipos. La asistencia media por partido en Heliópolis, en lo que va de temporada en liga, es de 52.677 espectadores, estando el Betis situado entre el Liverpool (16º con 53.205) y el Newcastle (18º con 52.151) y muy cerca de otro grande de la Premier, el Manchester City (15º con 53.325). Por delante del club verdiblanco están otros clubes españoles como el Madrid (14º con 56.698), el Atlético (13º con 58.720) y el Barcelona, líder la clasificación (83.383).

Por detrás del Betis se encuentran equipos poderosos como el PSG (26º con 45.667) o la Juventus (36º con 37.634), amén de otros ingleses y alemanes de gran tradición en sus ligas. Esto refleja el tirón que en estos momentos tiene el conjunto de Pellegrini y la fidelidad de una parroquia verdiblanca que si en momentos difíciles arropó siempre a los suyos ahora disfruta de su equipo dando al Villamarín un gran colorido y mucha animación.

Desde que comenzó la temporada, siempre en los partidos de liga se ha superado la cifra de 50.000 espectadores en el recinto de La Palmera, lo que se espera que sea la tónica habitual durante toda la temporada en una campaña muy ilusionante para los seguidores del equipo bético.

