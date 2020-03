Borja Iglesias y el derbi en el Fifa: "Me puse hasta nervioso"

El futbolista del Betis Borja Iglesias ha rememorado el derbi que disputó con el jugador del Sevilla Sergio Reguilón en el Fifa. Un divertido partido que acabó con victoria bética (5-6) y con anécdotas que el delantero verdiblanco ha contado en el programa El Transistor de Onda Cero.

Cómo surgió la idea de jugar

"Fue tremendo. Fue un poco idea de Reguilón, que le daba vueltas a la cabeza y me apunté. Por momentos estaba nervioso cuando me enteré de 60 personas. Yo jugaba en casa. En el comedor estuve jugando. Estaba mi novia por aquí animando. Y me criticó un par de momentos que recibí un par de goles". (risas)

El partido, 5-6

"Ganar 5-6 en casa del Sevilla Seria brutal. Hice un hat trick con mi jugador y Loren, otros tres. A tope. Estoy pelándome con Fifa a ver si me ponen barba para que me parezca más". (risas)

El transcurso del partido

"Se me puso 2-0 ganando. El estadio cantando y todo, y el sector del Betis y todo en el estadio. El árbitro fue casero (risas). Aguantamos y me puse 2-4. Me volvió a empatar, me puse por delante otra vez, me empató y jugamos a Gol de Oro y ganó el Betis. Duró el partido más o menos media hora".

Courtois

"Lo conocía poco, de jugar contra él, pero llevo unos días jugando con él y me cae muy bien. El otro día jugué también con Achraf, Courtois, Reguilón e ibai".