De Canales a Fekir y William Carvalho

Además de referirse a todo lo que rodea el derbi de la Copa del Rey de este sábado en el Benito Villamarín, Manuel Pellegrini también ha respondido sobre algunos nombres propios de la actualidad bética. Desde las bajas de Willian José y Bartra, al buen momento de Canales, Fekir o William Carvalho, el preparador chileno ha hablado sin tapujos de todos los temas.

"Comenzó hoy a trabajar con el grupo después de la lesión muscular, pero es un avance más en su proceso y no para estar citado para el partido", señaló Pellegrini sobre Willian José. "No se ha podido entrenar con regularidad, tampoco está citado", ha añadido el técnico sobre Bartra, quien tampoco estará entre los convocados en los que sí estará Sabaly: "Ya está entrenándose normal con el equipo, está en la citación para mañana. Nos alegramos mucho, ha sido una lesión larga y va a ser un aporte importante".

No ha querido Pellegrini resolver la incógnita de la portería: "Como en cualquiera de las otras posiciones, cuanta más alternativa tenga, mejor. Tenemos los tres porteros y ya veremos mañana quién es el encargado de atajar. Los tres nos dan confianza", ha comentado el técnico, que también se ha referido a Canales y su concentración en un hotel para evitar contactos con su mujer contagiada de Covid-19: "Lo leí hoy. Sergio ha tomado esa determinación, que es la más conveniente para la salud y para parte deportiva. Por suerte va a estar disponible".

Además, el preparador bético ha destacado el buen nivel de William Carvalho. "Está pasando un buen momento futbolístico, ha tenido este año un cambio en cuanto a su intensidad de juego, no en su calidad. Me alegro por él y por el equipo, fue una apuesta importante del Betis por un buen jugador y ahora lo está demostrando", señaló Pellegrini, que también mostró su felicidad por la continuidad de Fekir: "Es muy importante para el club, que lo está haciendo de manera correcta. No es un proyecto a corto plazo que depende de unos resultados, sino un proyecto para ir mejorando en todos los aspectos. La primera mejoría es el plantel, y mantener a un jugador de su categoría es una gran noticia para el cuerpo técnico y para los hinchas. Todavía tiene mucho que dar en el Betis, tiene plena vigencia. Me alegro mucho por él y por el Betis".