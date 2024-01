Betis: Candente recta final en el mercado

El mercado de fichajes entra en su recta final y el Betis tiene abiertos diferentes frentes. Sobre todo, en cuanto a la llegada de un delantero que ocupe el puesto dejado por Borja Iglesias y a la espera de ver qué ocurre con Luiz Henrique, si finalmente sale o continúa en un cuadro heliopolitano que no pierde de vista tampoco, como informaba este periódico días atrás, el mercado de los laterales izquierdos.

En cuanto a la delantera, el nombre del Chimy Ávila sigue candente en el Betis. Con todo acordado ya con el futbolista argentino, con seis meses de contrato y tres años más (2027), la entidad de La Palmera no termina llegar a un acuerdo en la opción de compra con los rojillos –los clubes negocian en torno a los 3 millones de euros–, que ayer mostraron públicamente su postura mediante su director Deportivo, Braulio Vázquez, en declaraciones a GOL TV: "Es normal que equipos como el Betis se puedan interesar en él. Lleva más de 30 goles con nosotros, el año pasado a estas alturas estaba en la prelista de la selección española absoluta. Estamos deseando que vuelva con el grupo. Hemos cambiado el sistema, jugamos con dos puntas. Está trabajando en solitario, a día de hoy el verde le espera. Es un jugador que no necesita al grupo para aumentar su nivel. Es un toro, si no pasa nada a mitad la semana que viene está entrenando con el grupo". Mientras tanto, el club de La Palmera maneja otras alternativas para el ataque, sin obviar que una probable venta de Luiz Henrique le permitiría ir al mercado con más recursos económicos.

Hoy es un día importante para ver en qué acaba la situación del extremo, después del acuerdo alcanzado entre el Betis y el grupo Eagle Football de John Textor por unas cantidades cercanas a los 20 millones de euros (16 más 4 en variables) para que Luiz Henrique acabe en las filas del Botafogo (uno de los clubes del grupo de Textor junto con el Lyon y el Crystal Palace). Pellegrini ya fue muy claro en la rueda de prensa del pasado viernes antes del partido en Mallorca: "Cuento con él para el cierre de mercado también, es un jugador muy importante para nosotros". Será el jugador de Petrópolis el que tenga la última palabra. La venta de Luiz Henrique también haría que el Betis tenga más opciones de hacerse con un jugador muy del gusto del Ingeniero, Pablo Fornals.

El West Ham tiene la opción de ampliar una temporada más el contrato del centrocampista (2025) y exige compensación económica, condiciones que ya conocen en Heliópolis. Además, el fútbol saudí, cuyo mercado cierra mañana (transfermarkt.com), no pierde de vista la situación de Nabil Fekir, que poco a poco empieza a tener más minutos por parte de Pellegrini para que vaya adquiriendo una mejor versión que la actual.

Quien debe seguir, salvo giro inesperado, es Assane Diao. Pese al fuerte interés del Brentford, que en todo momento ha estado con firmeza queriendo hacerse con los servicios del canterano, el cuadro inglés ha decidido no esperar más y ha llegado a un acuerdo con el Brujas por Antonio Nusa, delantero noruego de 18 años del Brujas, a cambio de 30 millones de euros (seguirá cedido hasta junio en el conjunto belga y en verano comenzará en su nuevo club). Muchos movimientos en un Betis que encara la recta final del mercado en ebullición, en busca de refuerzos para pelear por Europa en Liga y en la Conference.