Luiz Henrique aún debe decidir si se marcha a Botafogo o continúa en el Betis

El traspaso de Luiz Henrique a Botafogo todavía no está ni mucho menos cerrado. Aunque existe el acuerdo entre los clubes, Betis y Botafogo, el futbolista aún no ha dado su aprobación a la operación, lo que deja el movimiento a la espera de la respuesta del extremo brasileño. Las entidades han acordado un traspaso por 16 millones fijos más cuatro en variables, cifras que en el Betis ven con buenos ojos.

El propio John Textor, propietario de Eagle Football -grupo empresarial que lidera Botafogo, Olympique de Lyon y Crystal Palace-, ha desvelado que ya existe un total acuerdo entre clubes y sólo resta la respuesta del talentoso atacante verdiblanco. Pese a que en los últimos días se ha rumoreado que Luiz Henrique iría primero cedido a Botafogo y luego marcharía al Olympique de Lyon en verano, Textor ha dejado claro que el fichaje sería expresamente para el club brasileño, por lo que el sudamericano regresaría a su país apenas un año más tarde de aterrizar en Europa.

Con las condiciones acordadas entre Betis y Botafogo, las partes aguardan la aprobación o la negativa del extremo nacido en Petrópolis. "Luiz es un buen joven y le hemos dado tiempo para tomar una decisión importante para su familia", ha comentado Textor en su cuenta de Twitter, desvelando que se encuentran a la espera de la decisión final del jugador.

Straight up false journalism by people that were not sitting in his kitchen. This has always been proposed as a @botafogo signing, with an Eagle pathway…Luiz is a good young man, and we have given him time to make a big decision for his family. https://t.co/WDIqJwpazE